Em entrevista após a partida, Corrêa afirmou que sua saída foi justa, destacou que toda ação gera uma reação

publicado em 05/03/2024

Em entrevista após a partida, Corrêa afirmou que sua saída foi justa, destacou que toda ação gera uma reação (Foto: Rafa Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

O técnico do Clube Atlético Votuporanguense, Rogério Corrêa, comentou sobre sua expulsão durante o último jogo contra o Bandeirante de Birigui, no qual o CAV saiu vitorioso por 2 a 0. Em entrevista após a partida, Corrêa afirmou que sua saída foi justa, destacou que toda ação gera uma reação.

Segundo o técnico, a expulsão ocorreu porque o árbitro estava prestes a expulsar dois jogadores do banco do CAV, e ele interveio para evitar a situação. No entanto, ao reagir, acabou sendo expulso. Corrêa ressaltou a importância de manter a calma em situações como essa, mas também criticou a arbitragem, mencionando um episódio anterior em que considerou que não houve a mesma autoridade por parte dos árbitros.

"Todo jogo tem uma regra. No jogo passado, em Araras, o árbitro falou para não passar no meio do campo para comemorar, mas no meio da confusão o adversário estava no nosso banco. Cadê a autoridade, quarto árbitro para barrar os caras e fazer o que ele fez?", questionou o técnico.

Apesar da expulsão, Corrêa elogiou a competência de seu auxiliar e afirmou que a equipe continuará trabalhando duro para os próximos desafios.