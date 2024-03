O MAC acertou com o zagueiro André Dantas, o atacante Jonatan Cardoso e o meia Nadson

publicado em 27/03/2024

Nadson, Jonatan Cardoso e André Dantas foram anunciados pela direção do MAC Foto: Divulgação/Meu Marília

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Depois de fazer uma campanha abaixo do esperado na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3, o Marília anunciou a contratação de três reforços para as quartas de final, quando enfrenta a Votuporanguense em dois jogos. O MAC acertou com o zagueiro André Dantas, o atacante Jonatan Cardoso e o meia Nadson.

O zagueiro André Dantas tem 24 anos e estava no Anápolis, da primeira divisão do futebol goiano. Jonatan Cardoso, 26 anos, atuava no Itabirito, da elite do Campeonato Mineiro. Já o meia Nadson, de 34 anos, jogava no Concórdia, primeira divisão do Campeonato Catarinense.