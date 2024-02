A rádio Cidade FM 94,7 transmite o jogo ao vivo, com jornada esportiva a partir das 17h, direto da Arena Plínio Marin

publicado em 24/02/2024

O Braga II é o adversário da Votuporanguense na noite de hoje na Arena Plínio Marin (Foto: Fernando Roberto/Red Bull Bragantino)

Daniel Marques

O adversário do CAV na noite de hoje, o Red Bull Bragantino II, é uma equipe jovem, formada por jogadores sub-23. A partida, que começa às 18h, é válida pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A rádio Cidade FM 94,7 transmite o jogo ao vivo, com jornada esportiva a partir das 17h, direto da Arena Plínio Marin.

Antes de perder para o Desportivo Brasil de virada na última rodada, o Braga II vinha duas vitórias seguidas, e contra a equipe de Porto Feliz até saiu na frente, mas levou o revés.

O Red Bull já mudou de treinador, uma vez que Fábio Matias anunciou a saída e depois foi para o Rio de Janeiro, onde assumiu o cargo de auxiliar-técnico permanente do Botafogo, função que Lúcio Flávio fez em 2023. Atualmente o técnico Red Bull II é Fernando Seabra.