União São João de Votuporanguense jogaram na tarde desta quarta-feira (28) em Araras

publicado em 28/02/2024

União São João e CAV jogaram em Araras (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A3, União São João e Votuporanguense jogaram na tarde desta quarta-feira (28), no Doutor Hermínio Ometto, em Araras. Em partida fraca tecnicamente e com muita reclamação contra a arbitragem, Arara e Pantera empataram por 1 a 1. O público foi de 375 pessoas para uma renda de R$ 6.389.Aos 16 minutos, em boa jogada pela direita, Ronaldo cruzou rasteiro na área, mas ninguém do Verdão chegou para completar. Aos 20 minutos os donos da casa abriram o placar. Gabriel Cunha recebeu pela faixa central, deu um lindo drible em Amorim, no estilo Zidane, e chutou forte, no canto direito de João Paulo: 1 a 0 para a Arara. O CAV chegou com perigo aos 47. Após cobrança ensaiada de escanteio, Nando tocou para Isaac, na entrada da área, que ajeitou, chutou de canhota e a bola passou perto da trave esquerda de Igor, que só observou.Ainda aos 47, Kayky, sempre ele, roubou a bola no meio de campo, carregou, entrou na área pela esquerda e cruzou para Wendel Júnior, livre, escorar de perna direita para o gol: 1 a 1. E o primeiro tempo terminou assim.Já no segundo tempo, o primeiro lance de perigo só aconteceu aos 24 minutos. O atacante Toninho, que entrou na segunda etapa, enfiou para Léo Souza, que entrou na área, chutou e João Paulo fez grande defesa, com os pés. Na sequência, em batida de falta pela direita, Felipe Rosalen chutou forte e João Paulo espalmou para escanteio. Aos 33, Barcos recebeu perto da área e tentou colocar no canto direito de Igor, e a bola passou perto do gol.Aos 36 minutos, polêmica. Felipe Rosalen cobrou falta, a bola bateu em Fábio e o árbitro Ricardo Bittencourt da Silva marcou pênalti. Jogadores e comissão técnica do CAV ficaram revoltados com a marcação. Toninho foi para a cobrança de perna esquerda e bateu para fora, do lado direito do gol de João Paulo.A Pantera volta a jogar sábado (2), às 19h, no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, contra o Bandeirante, pela 11ª rodada da A3.