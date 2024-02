Votuporanguense e São Bernardo jogaram na noite desta quarta-feira (7) na Arena Plínio Marin

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A3, a Votuporanguense recebeu o São Bernardo na noite desta quarta-feira (7), na Arena Plínio Marin. Cada equipe teve um jogador expulso e aconteceu uma confusão na entrada dos vestiários o final do primeiro tempo. A partida terminou em 1 a 1.O jogo começou muito truncado. O primeiro lance de perigo foi do CAV, aos 25 minutos. Barcos recebeu cruzamento na área, mas pegou mal na bola, que sobrou para Pimenta, impedido. Aos 34, após escanteio cobrado da direita, Reinaldo Júnior cabeceou e o goleiro do Cachorrão desviou para fora. No escanteio seguinte, a bola foi desviada e quase sobrou para o ataque da Pantera, porém a defesa afastou.Aos 45 minutos, o lateral-esquerdo Reinaldo Júnior foi expulso. Em dividida pelo lado esquerdo, ele levantou o pé muito alto e atingiu o adversário. Como já tinha amarelo, levou o segundo e saiu da partida. A torcida da Alvinegra ficou indignada com o árbitro da partida, Rafael de Souza.Depois do apito que determinou o fim do primeiro tempo, jogadores e comissão técnica do CAV foram para cima do árbitro. O técnico da equipe de Votuporanga, Rogério Corrêa, bastante irritado, reclamou muito. Também teve confusão na entrada para o vestiário.Os visitantes abriram o placar os 2 minutos do segundo tempo. Rikelmy, que entrou após o intervalo, avançou pela direita e chutou de longe, no canto de João Paulo. Alguns torcedores entendem que a bola era defensável. Aos 16, o CAV empatou. Em cobrança de falta ensaiada pelo lado direito a bola foi rolada para Kayky que chutou no canto direito de Henrique: 1 a 1. Depois do empate, os dois times não criaram grandes oportunidades de gol e o jogo terminou mesmo em 1 a 1.