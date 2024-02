Trata-se do ex-jogador Paulinho Maclaren, técnico do Touro dos Canaviais

publicado em 31/01/2024

O goleiro Fábio, na foto com a camisa da Caldense, é formado na base do Palmeiras (Foto: Divulgação/Caldense)

O adversário do CAV na noite de hoje, o Sertãozinho, tem como nome mais conhecido do grupo o goleiro Fábio, ex-Palmeiras. Outro destaque não joga, mas comanda a equipe. Trata-se do ex-jogador Paulinho Maclaren, técnico do Touro dos Canaviais.

O goleiro Fábio Szymonek, ex-Palmeiras tem 33 anos. Ele foi anunciado pelo Touro no final do mês de novembro, quando a equipe iniciou a pré-temporada. O arqueiro fez toda a categoria de base no Alviverde, onde subiu para o elenco principal em 2010.

Fábio estreou apenas na Série B de 2013, na derrota por 1 a 0 para a Chapecoense, fora de casa. Já em 2014, depois de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Verdão mais uma vez brigava para não cair, então o goleiro ganhou oportunidades entre os titulares, assumindo o gol após lesão de Fernando Prass.

O arqueiro defendeu ainda o Oeste, São Bento, Taubaté, Desportivo das Aves (de Portugal), Uberlândia, Jacobinense-BA, União Luziense-MG e Caldense-MG.