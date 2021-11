Ao todo, a equipe conquistou 18 medalhas sendo cinco de bronze, quatro de prata e nove de ouro

publicado em 02/11/2021

Os atletas do Centro de Formação de Natação de Votuporanga deram show e conquistaram importantes medalhas em torneio nacional (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs atletas do Centro de Formação de Natação de Votuporanga deram show nas piscinas, no fim de semana, no Torneio Sudeste de Natação, organizado pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos). Ao todo, a equipe conquistou 18 medalhas sendo cinco de bronze, quatro de prata e nove de ouro.O torneio foi das categorias Mirim/Petiz e Votuporanga foi representada por seis atletas. A jovem Helena Fonseca Napolitano Reis conquistou o 3º Lugar, na categoria 400 m livre, foi campeã nos 50 m livre, 200 m livre, 200 m medley e 100 m livre.O multicampeão, Heitor Napolitano Fonseca Reis, venceu todas as categorias que participou no torneio, 400 m livre, 200 m borboleta, 100 m borboleta e 200 m medley. O atleta Felipe Manchine foi vice-campeão no 100 m peito e também 200 m peito.O nadador Rick Endrew de Souza conquistou a 5º colocação 400 m livre, foi campeão no 200 m borboleta e 3º lugar 100 m borboleta. A atleta Julia Alves Pereira ficou em 3º lugar, nos 50 m livre, 50 m livre, 50 m livre, 4º lugar nos 200 m costas e 100 m livre e também foi vice-campeão no 100 m costas.Já o atleta Gabriel Lima Dias foi 6º lugar 400 m livre, vice-campeão no 200 m costas, 5º lugar nos 100 m livre e 4º lugar nos 100 m costas.