Segundo o apurado, o zagueiro e o atacante já acertaram o contrato de renovação com a Votuporanguense para disputar a Série A3 de 2022

publicado em 17/11/2021

A Votuporanguense acertou a renovação com o zagueiro André Baumer e com o atacante Erik Mendes para a temporada 2022 (Fotos: Rafael Bento/CAV)

Jogadores com o contrato já renovado para 2022:

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brPelo menos dois atletas do elenco que disputou a Copa Paulista deste ano já renovaram o contrato para o Paulistão Série A3, de 2022. A informação ainda não foi oficializada pela diretoria do clube, mas dentre os remanescentes estão zagueiro André Baumer e também do atacante Erik Mendes.De acordo com o apurado pelo, o contrato de Erik Mendes se encerraria hoje, mas antes disso ele acertou a renovação e é um dos reforços para o ataque da Votuporanguense na A3. O atleta esteve ausente no início da Copa Paulista, por motivos pessoais e quando retornou, disputou três jogos como titular, contra o Comercial e as quartas de final, contra a Portuguesa.Quem também está certo com o CAV para o ano que vem é o zagueiro André Baumer, que chegou em julho e disputou sete jogos com a camisa da Alvinegra. Ao longo do campeonato ele demonstrou segurança na defesa, mas no primeiro jogo das quartas de final, contra a Portuguesa, ele acabou marcando um gol contra e falhou no segundo dos três gols que o time sofreu.As falhas, porém, não mancharam o bom desempenho do atleta nas partidas anteriores e a diretoria decidiu renovar com o zagueiro, que teria o contrato encerrado em dezembro.Além deles, estão com conversas adiantadas o atacante Marlon, cujo contrato termina hoje, e também Erick Salles, que chegou como reforço da Alvinegra para as quartas de final.Talles – goleiroAndré Baumer – zagueiroPaulo Henrique – zagueiroJair – volanteNicolas – volanteVinicius Diniz – meiaMurilo – meiaRicardinho – meiaErik Mendes – atacante