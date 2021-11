O trio conquistou medalhas importantes na 4ª Unimed Run, uma corrida de 6km

publicado em 09/11/2021

Os atletas José Roberto Medalha, Daniel Moreti e Mauricio Padilha conquistaram importantes medalhas para Votuporanga neste fim de semana (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm trio de atletas votuporanguense conquistou importantes medalhas na 4ª Unimed Run, uma corrida de 6km, que aconteceu no domingo (7), em Araçatuba. Depois de uma longa paralização da modalidade, aos poucos os corredores estão retomando as competições da modalidade.Participaram os atletas José Roberto Medalha, que ficou em 5º lugar e Mauricio Padilha ficou em 4º lugar, ambos na categoria de 55 a 59 anos. Já o atleta Daniel Moreti foi o primeiro colocado na categoria de 40 a 44 anos. A largada ocorreu às 8h.O próximo desafio do trio será nesta segunda-feira (15), na corrida de rua da República, também presencial, em São José do Rio Preto.