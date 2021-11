Apesar de pretender manter 70% do elenco que disputou a Copa Paulista, Thiago Oliveira disse que time quer contratações pontuais

publicado em 02/11/2021

O técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, disse que em planejamento a Alvinegra pretende não errar em contratações para a A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm entrevista ao, o técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, falou sobre a continuação do trabalho realizado pela comissão técnica e disse que, juntos, já planejam diminuir os erros de contratações no elenco que disputará a Série A3 na próxima temporada.Com a diretoria pretendendo manter 70% do elenco que disputou a Copa Paulista, as contratações para o próximo campeonato serão extremamente pontuais, segundo ele. Thiago conta que a iniciativa é por conta do orçamento.“Já temos a data da apresentação, agora esperamos a confirmação da diretoria, estamos analisando também para minimizar erros de contratações porque não temos um orçamento tão alto e não podemos errar em contratações, então teremos que achar jogadores que irão nos ajudar bastante durante a Série A3”, explicou.Sobre um novo balanço do que foi realizado na Copa Paulista, Oliveira ressaltou que o trabalho da diretoria, comissão e atletas foi realizado e fecha a participação como positiva, apesar de a meta principal ter sido a de chegar nas finais da competição.“Sobre a Copa Paulista foi um resultado positivo para o clube. Onde nós enfrentamos grandes adversários com orçamentos maiores que os nossos, mas mesmo assim fomos competitivos durante todo o torneio. Isso prova o trabalho que foi feito, o trabalho dos atletas e parabenizamos a diretoria”, completou.Thiago Oliveira não deixa de falar e agradecer a toda a diretoria da Votuporanguense. “Finalizando aqui agradecendo a diretoria, a gente de fora não sabe o esforço que esses caras fazem e é sensacional. Vi de perto, o esforço, a luta, a entrega que eles fazem para que o CAV continue funcionando. Agradecer o seu Melo, Marcelo Melo, ao Dimas, o Elton, agradecemos a eles pelo suporte que dão ao clube, ao Diego dando suporte na parte técnica, ao Caskinha que é um cara fantástico que está no dia a dia. O que é muito importante e vamos retribuir com conquistas positivas”, finalizou o técnico.