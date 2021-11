A equipe, formada por advogados de Votuporanga, Jales, Palmeira D´Oeste, Estrela D´Oeste e Cardoso, se consagrou nos pênaltis

publicado em 30/11/2021

O troféu conquistado pelo time vai ser transitório, igual a Taça da Libertadores, e deve chegar a Votuporanga nos próximos dias (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO comboio de advogados de Votuporanga, Jales, Palmeira D´Oeste, Estrela D´Oeste e Cardoso saiu da região no dia 29 de outubro, rumo a Piracicaba. O destino da viagem, porém, não era um tribunal. Era o clube Cristóvão Colombo, do qual eles voltaram, três dias depois, com novos acessórios pendurados no pescoço: medalhas de primeiro lugar do 1º Festival Esportivo OABSP-CAASP. Já o troféu – que será transitório, igual a taça da Libertadores - deve chegar nos próximos dias a Votuporanga.A equipe – que, basicamente, era uma seleção da região – disputou contra outros oito times (era para ser nove, mas um não compareceu ao campeonato) na categoria futebol society, também conhecido como “futebol de sete”, masculino. O campeonato aconteceu entre os dias 30 e 31 de outubro, que caíram num fim de semana.“Foi bacana demais. Os integrantes, até mesmo o pessoal que não pôde ir, ficou bastante entusiasmado. É algo que trouxe satisfação”, contou o advogado Lucas Manoel Pires, inscrito da 66ª Subsecção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Votuporanga, em entrevista ao jornal A Cidade. Ele jogou como meio campista no time.Além disso, “seleção” de advogados teve como base o time duas vezes vice-campeão dos estaduais de futebol de campo da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), em 2013 e 2017.Os trabalhos da equipe começaram contra a Subseção do Tatuapé, no sábado (30). E terminaram, também, contra os advogados inscritos da OAB do município. A final, inclusive, foi dramática. Isso porque depois de um empate em 0 a 0 no tempo regular, a decisão seguiu para os pênaltis, quando os atletas advogados da região levaram a melhor, por 3 a 2.“Foi um jogo bastante disputado. Chegamos ainda a ter um jogador expulso no final do jogo, mas conseguimos vencer nos pênaltis, o que para nós foi uma conquista e tanto”, contou o capitão Cézar Henrique Tobal da Silva, em entrevista ao Jornal da Advocacia. Já o advogado Pires acrescentou que a equipe contou com o apoio da diretoria da OAB de Votuporanga, na época presidida pelo dr. Adelino Ferrari, que foi reeleito recentemente para o cargo.O torneio de futebol society masculino contou ao todo com representantes de 17 subseções da OAB-SP: Águas de Lindóia, Amparo, Jaguariúna, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Franca, São Joaquim da Barra, Itapetininga, Capão bonito, Piracicaba, Tatuapé, Votuporanga, Jales, Palmeira D´Oeste, Estrela D´Oeste e Cardoso.Duas centenas de advogados e advogadas participaram do 1º Festival Esportivo OABSP-CAASP, organizado pelo Departamento de Esportes e Lazer da Caixa de Assistência, área de responsabilidade do diretor Roberto Araújo.O evento contemplou disputas masculina e feminina de futebol society (futebol de 7) e vôlei feminino. As subseções da OAB SP inscreveram times completos e a Caixa abriu também inscrições individuais nas duas modalidades, cujos inscritos formaram novas equipes. As disputas ocorreram em fase de grupos e mata-mata.No futebol society feminino, as advogadas da subseção anfitriã levantaram a taça. Piracicaba venceu de goleada as advogadas da Justa Causa, equipe montada especialmente para a competição com advogadas do ABC paulista, por 7 a 0. Também participaram da competição feminina equipes das subseções de Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano.O festival contou ainda com um torneio de vôlei feminino, que reuniu equipes das subseções de Piracicaba, Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano. Depois de vencer as advogadas da Justa Causa por 2 sets a 1, parciais de 25 x 18, 23 x 25 e 25 x 20, Piracicaba sagrou-se campeã.