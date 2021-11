Agora foi a vez do Tigre comemorar e elevar o nível de competição dos times do interior

publicado em 09/11/2021

O Novorizontino se tornou o primeiro clube do Noroeste Paulista que chegou a Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Assessoria Novorizontino)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós o Tombense garantir seu acesso inédito à Série B do Brasileirão 2022, sob o comando do ex-técnico da Votuporanguense, Rafael Guanaes, agora foi a vez do Novorizontino comemorar o mesmo feito e elevar o nível de competição dos times do interior. Isso porque o Tigre se tornou o primeiro time da região Noroeste Paulista a chegar em grandes patamares do futebol nacional.Na segunda-feira (8), jogando no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, a equipe da casa bateu o Manaus por 2 a 0, com gols de Édson Silva e Douglas Baggio, e foi promovido à segundona brasileira pela primeira vez na sua história.Com o triunfo diante da equipe do norte brasileiro, o Novorizontino chegou aos nove pontos na fase final da Série C, ultrapassando justamente os manauaras na tabela e ficando atrás apenas do Tombense, que tem 11 pontos ganhos.Com apenas 11 anos de história, assim como a Votuporanguense, após a falência do antigo Grêmio Esportivo Novorizontino, em 1999, o Tigre só havia disputado as divisões superiores do futebol paulista, além das Séries D e C do Brasileirão. Além do Novorizontino e Tombense, Ituano e Criciúma foram os outros times a garantirem o acesso.