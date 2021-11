A bola balançou as redes do Campo da Ferroviária e as canchas do Ginásio Mário voltaram a receber os atletas no sábado e domingo

publicado em 22/11/2021

A programação teve início no sábado, às 8h, e seguiu até o fim da tarde de domingo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

É momento de retomada dos campeonatos esportivos em Votuporanga. O final de semana foi de grande movimentação no Complexo Esportivo “Faies Habimorad” (Campo da Ferroviária) e no Ginásio Mário Covas com programação para todas as idades.A programação teve início no sábado, às 8h, e seguiu até o fim da tarde de domingo, nas canchas de malha e bocha do Ginásio Mário Covas, com o IV Campeonato Municipal de Bocha Individual "Zezo da Jóia" e o IV Campeonato Municipal de Malha Dupla “Alevindo Moraes Canuto”.A Bocha teve 28 atletas inscritos e os quatro primeiros colocados foram: Oswaldo Zanelato (1º), Luiz Carlos Dalben (2º), Luiz Rubens Felix do Nascimento (3º) e Roberval Florindo da Silva (4º). O filho do homenageado, Marcelo Domingues, prestigiou o campeonato que levou o nome do pai, Zezo da Jóia. Na Malha, a dupla vitoriosa foi Antonio Paiva e Luiz Vitório.No sábado à tarde, o Complexo Esportivo “Faies Habimorad” (Campo da Ferroviária) recebeu a abertura de mais um campeonato, desta vez, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo “José Roberto de Carvalho Borges ‘Borjão’”. No jogo de abertura, a equipe Grillo/JL Madeiras bateu o Fortaleza por 2 a 1; e no segundo jogo, Flamenguinho/São Cosme venceu o TamoJunto/Drogaria São Vicente por 3 a 1. No domingo, a bola voltou a rolar com dois empates: Smoking e Brothers ficaram no 3 a 3; e Nacional e Sampaio terminou no 1 a 1.Os jogos do Amador Livre são disputados nas tardes de sábado e domingo, no Campo da Ferroviária. Ao todo, o campeonato tem 16 equipes inscritas, sendo a primeira fase do campeonato com jogos até dia 28 de novembro, as primeiras partidas são sempre às 14h30 e as segundas, às 16h30. Ao final do campeonato, as duas melhores equipes serão premiadas com troféus e medalhas, além do artilheiro e o goleiro menos vazado.