publicado em 04/11/2021

O jogador Ryan Henrique, do Tanabi, recebeu alta após dias hospitalizado na UTI do HB Rio Preto, depois de um choque de cabeça durante partida (Foto: Reprodução/FPF TV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma trombada, na partida entre Tanabi e Penapolense, pelo Campeonato Paulista Sub-20, resultou na internação em estado grave em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), do volante Ryan Henrique, do Tanabi. Ele ficou três dias hospitalizado e recebeu alta na quarta-feira (3).O atleta precisou deixar o campo de ambulância ao desmaiar em campo após a trombada. A batida aconteceu em disputa de bola, Ryan se chocou com dois adversários, que receberam atendimento e seguiram na partida. Desmaiado, o jogador do Tanabi precisou ser encaminhado de ambulância para a Santa Casa de Tanabi.Ryan apresentou piora no quadro clínico de edema cerebral após seguidas convulsões e precisou ser transferido para a UTI do hospital de Base de São José do Rio Preto, onde ficou intubado. Após três dias internado em estado grave, o jogador foi transferido para um quarto e ontem recebeu alta.De acordo com o Tanabi, Ryan passará por uma bateria de exames antes de retornar às atividades. O jogador segue no alojamento do clube ao lado da mãe até que receba autorização para ir para a casa, em Andradina, cidade vizinha a Tanabi.