A Votuporanguense precisa bater a Portuguesa por 3 a 0, na partida desta terça-feira (26), no Estádio do Canindé, para levar a partida para os pênaltis

publicado em 26/10/2021

A Votuporanguense encara nesta terça-feira (26), às 20h, a Portuguesa e para classificar precisa fazer uma goleada em cima do time da casa (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense encara um jogo de coragem, na visão de seu treinador, Thiago Oliveira. Diante da Portuguesa que goleou a Alvinegra, por 3 a 0, na Arena Plínio Marin, o elenco busca reverter o resultado e garantir a classificação para as semifinais da Copa Paulista. A partida está marcada para acontecer nesta terça-feira (26), às 20h, no Estádio do Canindé, em São Paulo.A confiança de Thiago Oliveira no elenco, para a partida de hoje, continua a mesma, ao levar em conta tudo que o time apresentou durante o campeonato. “Esse último jogo foi muito atípico, analisamos detalhes individuais que a gente não conseguiu encaixar o jogo. Confiamos bastante, temos hombridade, sabemos da dificuldade que será o jogo, mas nossas vitórias mostraram isso, com o placar que nós necessitamos. Foram 3 a 0, em todas as partidas que vencemos. Vamos em busca”, disse ele em entrevista.Em análise ao adversário, Oliveira disse que a Portuguesa tem jogado com muita transição e que irá neutralizar esses pontos. “Vemos que nosso adversário, joga muito em transição. Vocês repararam que é uma equipe que tenta lançamentos longos, o tempo todo, por terem jogadores muito rápidos na parte ofensiva”, explicou.Ao mesmo tempo em que deposita a confiança, o jogo será de risco e como ele mesmo definiu, de muita coragem. Além disso, para a partida a Votuporanguense embarcou ontem para São Paulo com 20 jogadores e o atacante Murilo é um dos que ficou na cidade, além de Leo Cunha e Nicolas, que continuam no DM.“Vai ser um jogo de coragem, um jogo de risco o tempo todo, vamos tentar implementar e colocar em prática, principalmente, na parte ofensiva o que nós não colocamos nessa última partida e sempre colocamos nos últimos jogos da competição. Então vamos trabalhar, independente dos nomes que formos colocar, uma equipe vai ser agressiva durante todo o tempo”, finalizou.