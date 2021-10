O lateral destacou a partida ruim que a Alvinegra realizou na Arena Plínio Marin, neste sábado, mas disse que time vai levantar a cabeça

publicado em 23/10/2021

O lateral-direito da Votuporanguense, Douglas Dias, disse que time quer impor ritmo de jogo na próxima partida contra a Portuguesa (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNo pós-jogo, o lateral-direito da Votuporanguense, Douglas Dias, desabafou que a partida deste sábado (23), na Arena Plínio Marin, não foi boa e nem como o próprio time esperava, disse que o elenco já levanta a cabeça e começa a se preparar para impor o seu estilo de jogo, no jogo da volta, terça-feira (26), em São Paulo.Douglinhas era jogador da Portuguesa, inclusive, atuou com o elenco que esteve em Votuporanga para a partida e durante jogo chegou a debater com os antigos parceiros de campo.“Eles têm uma equipe qualificada, sabíamos desse contra-ataque deles que é rápido e infelizmente, acabamos tomando aquele gol no começo, que foi complicado, mas temos que levantar a cabeça”, disse ele.Para o lateral, o gol no início do primeiro tempo foi crucial no desempenho da equipe no decorrer da partida. “Temos que impor nosso ritmo, ir para cima. Sabemos que é difícil, mas nada é impossível e vamos buscar o resultado em São Paulo”, finalizou.