Lusa abriu o placar, teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e sofreu a virada da Votuporanguense no final do jogo

publicado em 26/10/2021

A Votuporanguense venceu a Portuguesa, mas não conseguiu a classificação (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fábio FerreiraGanhou, mas não avançou. A Votuporanguense está eliminada da Copa Paulista 2021. Na noite desta terça-feira, dia 26, a Alvinegra foi ao estádio do Canindé, em São Paulo, para enfrentar a Portuguesa pelo jogo da volta das quartas de final da Copa Paulista. Após sair atrás do placar no primeiro tempo, o time da Alvinegra conseguiu a virada no final da partida e venceu a Lusa por 2 a 1. De nada adiantou. No placar agregado 4 a 2 para a Portuguesa que avança à semifinal. O CAV agora volta a campo oficialmente só em 2022.A missão da Votuporanguense não era nada fácil. Depois de perder por 3 a 0 na Arena Plínio Marin, o time do técnico Thiago Oliveira precisava vencer a Portuguesa por pelo menos 3 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Diante da atual campeã da Copa Paulista e com uma campanha ainda invicta na competição em 2021, o CAV entrou em campo praticamente com o mesmo time do jogo anterior. Apenas uma mudança: Erik Mendes no lugar de Lorran.Se já era difícil tirar uma vantagem de 3 gols da Lusa, aos 18 minutos a missão do CAV beirou o impossível. Caio Mancha, ex-CAV e hoje camisa 9 da Lusa, aproveitou cruzamento e abriu o placar aumentando a vantagem da Lusa para 4 gols no placar agregado. Atrás do placar, a Alvinegra não conseguia levar perigo ao gol de Thomazella.Se o VAR não funcionou no último sábado na Arena Plínio Marin, no Canindé ele foi fundamental. Aos 37 minutos, após falta cometida pelo volante Diogo Marzagão, outro ex-CAV hoje na Lusa, o árbitro Paulo César Francisco foi chamado ao VAR e trocou o cartão amarelo pelo vermelho. Assim a Votuporanguense ficou com um jogador a mais, mas não conseguiu igualar o marcador ainda no primeiro tempo.Segundo tempoA Votuporanguense voltou do intervalo e passou a arriscar chutes de fora da área, especialmente com Luiz Fernando, mas sem levar grande perigo ao gol da Lusa. Boa chance para o CAV veio aos 21 minutos após cobrança de escanteio. Marlon subiu sozinho e cabeceou na trave. No rebote, Erick Salles bateu prensado e desperdiçou o empate.Quando o jogo se encaminhava para a metade final do segundo tempo, aos 30 minutos, enfim a Votuporanguense conseguiu balançar as redes. O lateral-esquerdo Rafael Verroni invadiu a área e cruzou forte rasteiro para Diego Dentinho só empurrar para o gol e igualar o marcador em 1 a 1.Depois do empate, o CAV passou a pressionar a Lusa atrás de mais gols. E conseguiu a virada. Aos 45 minutos, em lance de escanteio, Israel aproveitou rebote do goleiro Thomazella e bateu no meio do gol para colocar o CAV à frente. Tarde demais. Depois de alguns minutos dos acréscimos a arbitragem encerrou a partida no Canindé. E acabou assim também a temporada 2021 para o Clube Atlético Votuporanguense, que foi eliminado da Copa Paulista.