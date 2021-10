Com o mesmo DNA do elenco profissional, as categorias de base do Votuporanguense voltaram a ser fomentadas em parceria com a escolinha

publicado em 28/10/2021

A Votuporanguense acertou uma parceria com a escolinha de base “Garotos da Vila” para disputar o campeonato estadual de bases (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO CAV (Clube Atlético Votuporanguense) iniciou, nesta quinta-feira (28), uma nova etapa em suas categorias de base. Em uma parceria fechada com a escolinha “Garotos da Vila”, o clube reativa as equipes Sub-11 e Sub-13, para a participação no Campeonato Paulista de 2022.Em reunião, logo pela manhã, entre o presidente, Edilberto Fiorentino, o diretor executivo de futebol, Diego Cope, o proprietário da escolinha, Roberto Oliveira, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, o contrato foi assinado e os pequenos atletas, agora, fazem parte do clube.Com o intuito de manter o DNA e dar sequência nesse projeto, o presidente ressaltou a seriedade de se investir e fomentar as categorias de base. “Parceria importante, porque o clube tem em seu DNA investimento nas categorias de base. Após o período da pandemia em que a base não pode jogar, agora estamos apostando alto na garotada para que em breve eles possam honrar o nosso glorioso Votuporanguense. E quem sabe num futuro serem grandes atletas do futebol brasileiro ou até mesmo mundial e renderem dividendos para o nosso CAV”, disse.Para Rodrigo Beleza, secretário de Desenvolvimento Econômico, que, inclusive, apresentou o trabalho realizado pela escolinha para a diretoria da Pantera, disse que a parceria também é uma oportunidade de os garotos crescerem socioeconomicamente.“Por conhecer o grande trabalho que o professor Roberto Oliveira exerce junto a sua escolinha de futebol “Garotos da Vila” eu o apresentei para o presidente Caskinha com intuito de dar a oportunidade para os garotos crescerem dentro do Clube e evoluírem em suas vidas socioeconomicamente”, relatou o secretário.O proprietário da escolinha Garotos da Vila, Roberto Oliveira, que foi atleta profissional, já está cursando a Licença C da CBF Academy, que permite o trabalho nas categorias de base de times profissionais. Ele contou que a iniciativa vem, até mesmo, de alguns pais e do próprio interesse do Votuporanguense.“A parceria surgiu através de alguns pais e até mesmo o presidente da CAV, alguns diretores que vêm acompanhando o trabalho da escolinha há alguns anos, a longo prazo. Cinco anos que a escolinha está na cidade, disputando um bom trabalho, principalmente, na competição União de Bases”, explicou.Desde 2016, a escolinha vem crescendo e abrindo portas para os garotos de Votuporanga e região, e Roberto destaca que com a parceria, o objetivo é dar mais oportunidades aos jovens atletas.“O objetivo é dar oportunidade para os meninos de Votuporanga e região, que eles tenham esse vínculo com o clube, que passa a ter essa categoria de base para trazer bons frutos para o Clube Atlético Votuporanguense”, disse também.O campeonato paulista de base é promovido pela FPF (Federação Paulista de Futebol), e pode começar entre abril ou maio. Já pensando nisso, Roberto disse que os meninos treinam todas as quartas e sextas, das 18h às 21h, no campo do Clube dos 40.“Vamos abrir para alunos de Votuporanga e região para que seja feita essa captação. Tanto dos meninos Garotos da Vila, como de outras escolinhas de Votuporanga e até mesmo da região, possam fazer parte do Cavinho Sub-11 e Sub-13”, finalizou.