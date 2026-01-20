Projetos serão para a Mostra de Cenas Curtas – No Foco 4ª Edição

publicado em 21/01/2026

Apresentações serão entre os dias 15 e 26 de abril. Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga abriu nesta segunda-feira (19) as inscrições para projetos no segmento de artes cênicas, na categoria cenas curtas, que irão integrar a “Mostra de Cenas Curtas – No Foco 4ª Edição”. O valor total destinado à iniciativa é de R$ 6.631,57, sendo que cada projeto selecionado receberá R$ 1.105,26, com previsão de escolha de até seis propostas.De acordo com as regras estabelecidas no edital, cada cena deverá ter duração mínima de 15 minutos e não poderá ultrapassar 20 minutos. As criações deverão ser pensadas exclusivamente para palco, não havendo a modalidade de teatro de rua. Serão permitidos apenas cenários ou elementos cênicos simples, práticos e de fácil remoção, cuja responsabilidade ficará a cargo de cada grupo participante. Entre uma apresentação e outra, será disponibilizado o tempo de cinco minutos para montagem e cinco minutos para desmontagem e desobstrução do palco.As apresentações da “Mostra de Cenas Curtas – No Foco 4ª Edição” ocorrerão exclusivamente no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, no período de 15 a 26 de abril. Poderão participar artistas e grupos de teatro do município de Votuporanga, desde que o proponente ou representante legal seja maior de 18 anos. A participação de atores e atrizes de outras localidades será permitida, limitada a até 30% da composição total do grupo inscrito.Todos os integrantes do grupo que forem moradores de Votuporanga deverão apresentar comprovante de residência no município de, no mínimo, dois anos, além de comprovante de endereço atual, exigência que não se aplica ao percentual permitido de participantes de fora da cidade. Também será possível a participação de menores de 18 anos na composição dos grupos, desde que, no ato da inscrição, seja apresentada autorização assinada, acompanhada de cópia do RG ou CNH dos responsáveis legais e do documento de identificação do menor.As inscrições seguem abertas até o dia 4 de março, e as informações completas sobre o processo podem ser obtidas no site da Prefeitura de Votuporanga, pelo endereço votuporanga.sp.gov.br.