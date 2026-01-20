O cuidado com a saúde mental deve ser entendido como uma prática contínua, presente no cotidiano de todas as pessoas.

publicado em 21/01/2026

Mais do que uma campanha, o Janeiro Branco deve ser visto como um lembrete: a saúde mental é um cuidado diário, contínuo e essencial para a qualidade de vida ao longo de todo o ano. (Foto Divulgação)

O cuidado com a saúde mental deve ser entendido como uma prática contínua, presente no cotidiano de todas as pessoas. Segundo o Dr. Tiago Moreno Lopes Roberto, psicólogo clínico, pesquisador do comportamento suicida, doutor em Ciências da Saúde pela FAMERP, docente da Futura e professor do Curso de Psicologia da UNIRP, falar sobre saúde mental vai muito além de campanhas pontuais: trata-se de um compromisso que deve ser assumido ao longo de todo o ano.O mês de Janeiro Branco, conhecido nacionalmente por estimular reflexões sobre saúde emocional, coincide com o início de um novo ano, período em que muitas pessoas estabelecem metas, expectativas e projetos. No entanto, o Dr. Tiago ressalta que o cuidado psicológico não deve se restringir a esse momento específico. “Janeiro é um convite à reflexão, mas o autocuidado emocional precisa ser praticado diariamente, em todos os meses”, destaca.Um dos pilares fundamentais desse processo é a auto-observação. Estar atento aos próprios pensamentos, emoções e comportamentos permite identificar sinais de sobrecarga, estresse, ansiedade ou sofrimento psíquico. A rotina acelerada muitas vezes faz com que sentimentos sejam ignorados ou minimizados, o que pode gerar impactos significativos na saúde mental a médio e longo prazo.Outro ponto essencial enfatizado pelo psicólogo é a validação dos sentimentos. Reconhecer que sentir tristeza, medo, frustração ou insegurança faz parte da experiência humana é um passo importante para o equilíbrio emocional. “Validar sentimentos não significa se acomodar neles, mas reconhecê-los como legítimos, compreendê-los e buscar formas saudáveis de lidar com eles”, explica.Como pesquisador do comportamento suicida, o Dr. Tiago chama atenção para a importância de reconhecer sinais de alerta e de quebrar o silêncio em torno do sofrimento psíquico. Alterações persistentes de humor, isolamento social, irritabilidade constante, dificuldade para dormir, perda de interesse por atividades antes prazerosas e excesso de autocrítica são comportamentos que merecem atenção ao longo de todo o ano e podem indicar a necessidade de apoio psicológico profissional.Por fim, o psicólogo reforça que cuidar da saúde mental envolve atitudes simples, porém consistentes: manter uma rotina equilibrada, respeitar limites, fortalecer vínculos afetivos, buscar momentos de descanso, praticar o autoconhecimento e, quando necessário, procurar acompanhamento psicológico.Mais do que uma campanha, o Janeiro Branco deve ser visto como um lembrete: a saúde mental é um cuidado diário, contínuo e essencial para a qualidade de vida ao longo de todo o ano.