Evento apresentou projetos criativos e reforçou o compromisso da instituição com a formação de educadores críticos e preparados para a realidade escolar

publicado em 04/12/2025

Faculdade Futura evidencia inovação e protagonismo docente na II Mostra de Práticas Pedagógicas (Foto: Futura)

A Faculdade Futura destacou inovação e protagonismo docente durante a II Mostra de Práticas Pedagógicas, realizada no dia 18 de novembro. O evento reforçou o compromisso da instituição com a formação integral de futuros educadores e apresentou trabalhos que aliaram criatividade, rigor acadêmico e conexão direta com a realidade da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.Orientados por um corpo docente engajado, composto pelos professores Ana Cláudia, Suellen Danúbia, Ijosiel Mendes, Ricardo David, Tiago Moreno e Roberto Dezan, os estudantes exibiram jogos, maquetes e projetos de leitura que transformaram os espaços da faculdade em um verdadeiro laboratório vivo de aprendizagem.A programação cultural incluiu ainda uma peça teatral coordenada pela professora Amanda Cuim, que abordou temas relacionados à consciência social e ao combate ao racismo, ampliando o diálogo sobre práticas educativas antidiscriminatórias.Para a coordenadora do curso, professora Elimeire, a mostra é essencial para “ampliar a sensibilidade e a capacidade crítica dos alunos”. Já o gestor da instituição, Prof. Dr. Tiago Moreno, destacou que a iniciativa reflete a missão da Futura: “Desenvolver educadores capacitados e conscientes de seu papel social, por meio de práticas que dialogam com a realidade escolar contemporânea”.A II Mostra de Práticas Pedagógicas foi amplamente elogiada pela comunidade acadêmica, tanto pela organização quanto pela qualidade das propostas apresentadas.