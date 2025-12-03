Evento apresentou projetos criativos e reforçou o compromisso da instituição com a formação de educadores críticos e preparados para a realidade escolar
Faculdade Futura evidencia inovação e protagonismo docente na II Mostra de Práticas Pedagógicas (Foto: Futura)
A Faculdade Futura destacou inovação e protagonismo docente durante a II Mostra de Práticas Pedagógicas, realizada no dia 18 de novembro. O evento reforçou o compromisso da instituição com a formação integral de futuros educadores e apresentou trabalhos que aliaram criatividade, rigor acadêmico e conexão direta com a realidade da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.
Orientados por um corpo docente engajado, composto pelos professores Ana Cláudia, Suellen Danúbia, Ijosiel Mendes, Ricardo David, Tiago Moreno e Roberto Dezan, os estudantes exibiram jogos, maquetes e projetos de leitura que transformaram os espaços da faculdade em um verdadeiro laboratório vivo de aprendizagem.
A programação cultural incluiu ainda uma peça teatral coordenada pela professora Amanda Cuim, que abordou temas relacionados à consciência social e ao combate ao racismo, ampliando o diálogo sobre práticas educativas antidiscriminatórias.
Para a coordenadora do curso, professora Elimeire, a mostra é essencial para “ampliar a sensibilidade e a capacidade crítica dos alunos”. Já o gestor da instituição, Prof. Dr. Tiago Moreno, destacou que a iniciativa reflete a missão da Futura: “Desenvolver educadores capacitados e conscientes de seu papel social, por meio de práticas que dialogam com a realidade escolar contemporânea”.
A II Mostra de Práticas Pedagógicas foi amplamente elogiada pela comunidade acadêmica, tanto pela organização quanto pela qualidade das propostas apresentadas.