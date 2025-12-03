Recurso foi viabilizado pelo deputado federal Fausto Pinato; espaço será construído junto ao CSU, na zona Sul de Votuporanga
Marcão Braz conquista R$ 1,5 milhão do Novo PAC para construção de Centro Esportivo (Foto: Divulgação)
O vereador Marcão Braz (PP) anunciou, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de segunda-feira (1), a conquista de um recurso, no valor de R$ 1,5 milhão, por intermédio do deputado Fausto Pinato (PP). O dinheiro será utilizado na construção de um Centro Esportivo Comunitário junto ao CSU (Centro Social Urbano), na zona Sul de Votuporanga.
O projeto faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e busca ampliar o acesso da população a espaços esportivos, de lazer e convivência em todo o Brasil. O novo Centro Esportivo contará com infraestrutura completa, incluindo campo de futebol society, quadra de basquete 3x3, pista de caminhada, parquinho infantil e iluminação moderna. Além disso, terá mobiliário público projetado para fortalecer os laços comunitários e incentivar uma vida mais ativa e saudável.
Durante o anúncio em plenário, Marcão Braz destacou que a liberação dos recursos é resultado de um trabalho contínuo de articulação política fora do município e rebateu críticas relacionadas às viagens institucionais de vereadores.
“Às vezes as pessoas questionam as viagens dos vereadores achando que estão apenas passeando, mas não é assim, e este recurso prova isso. Quando vamos para São Paulo ou Brasília é para criar vínculos, estabelecer confiança e buscar investimentos que retornem para Votuporanga. Esse trabalho gera resultados concretos”, afirmou.
O parlamentar também fez um agradecimento público ao deputado federal Fausto Pinato, a quem atribuiu papel decisivo na liberação da verba. Segundo ele, o deputado é um dos principais interlocutores da cidade junto ao Governo Federal.
“O Fausto é um deputado que tem raízes na nossa região e sempre esteve ao lado de Votuporanga. Ele tem encaminhado recursos para a Santa Casa, para obras, como a da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, entre outros investimentos importantes que mudaram a realidade do município. Agradeço mais uma vez por acreditar no meu trabalho e atender a esse pedido que vai beneficiar diretamente a população da zona Sul”, completou.
O recurso destinado por meio do Novo PAC ainda passará pelas etapas técnicas de elaboração de projeto executivo, assinatura de convênio, licitação e ordem de serviço, que ficarão sob responsabilidade da Prefeitura de Votuporanga. A expectativa é que, após a conclusão desses trâmites, as obras sejam iniciadas, com prazo de execução a ser definido pelo Poder Executivo.
O Novo PAC é uma das principais apostas do Governo Federal para a retomada de investimentos em infraestrutura, áreas sociais, esportes e equipamentos públicos, com foco direto em municípios de médio e pequeno porte. Em todo o Brasil, milhares de projetos estão sendo financiados simultaneamente nas áreas de mobilidade, saúde, educação, habitação e esporte.
A construção do Centro Esportivo no CSU é vista como estratégica para atender crianças, jovens, adultos e idosos da zona Sul, região que concentra grande número de famílias e carece de novos espaços públicos destinados ao lazer estruturado.