Recurso foi viabilizado pelo deputado federal Fausto Pinato; espaço será construído junto ao CSU, na zona Sul de Votuporanga

publicado em 03/12/2025

Marcão Braz conquista R$ 1,5 milhão do Novo PAC para construção de Centro Esportivo (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Marcão Braz (PP) anunciou, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de segunda-feira (1), a conquista de um recurso, no valor de R$ 1,5 milhão, por intermédio do deputado Fausto Pinato (PP). O dinheiro será utilizado na construção de um Centro Esportivo Comunitário junto ao CSU (Centro Social Urbano), na zona Sul de Votuporanga.O projeto faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e busca ampliar o acesso da população a espaços esportivos, de lazer e convivência em todo o Brasil. O novo Centro Esportivo contará com infraestrutura completa, incluindo campo de futebol society, quadra de basquete 3x3, pista de caminhada, parquinho infantil e iluminação moderna. Além disso, terá mobiliário público projetado para fortalecer os laços comunitários e incentivar uma vida mais ativa e saudável.Durante o anúncio em plenário, Marcão Braz destacou que a liberação dos recursos é resultado de um trabalho contínuo de articulação política fora do município e rebateu críticas relacionadas às viagens institucionais de vereadores.“Às vezes as pessoas questionam as viagens dos vereadores achando que estão apenas passeando, mas não é assim, e este recurso prova isso. Quando vamos para São Paulo ou Brasília é para criar vínculos, estabelecer confiança e buscar investimentos que retornem para Votuporanga. Esse trabalho gera resultados concretos”, afirmou.O parlamentar também fez um agradecimento público ao deputado federal Fausto Pinato, a quem atribuiu papel decisivo na liberação da verba. Segundo ele, o deputado é um dos principais interlocutores da cidade junto ao Governo Federal.“O Fausto é um deputado que tem raízes na nossa região e sempre esteve ao lado de Votuporanga. Ele tem encaminhado recursos para a Santa Casa, para obras, como a da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, entre outros investimentos importantes que mudaram a realidade do município. Agradeço mais uma vez por acreditar no meu trabalho e atender a esse pedido que vai beneficiar diretamente a população da zona Sul”, completou.O recurso destinado por meio do Novo PAC ainda passará pelas etapas técnicas de elaboração de projeto executivo, assinatura de convênio, licitação e ordem de serviço, que ficarão sob responsabilidade da Prefeitura de Votuporanga. A expectativa é que, após a conclusão desses trâmites, as obras sejam iniciadas, com prazo de execução a ser definido pelo Poder Executivo.O Novo PAC é uma das principais apostas do Governo Federal para a retomada de investimentos em infraestrutura, áreas sociais, esportes e equipamentos públicos, com foco direto em municípios de médio e pequeno porte. Em todo o Brasil, milhares de projetos estão sendo financiados simultaneamente nas áreas de mobilidade, saúde, educação, habitação e esporte.A construção do Centro Esportivo no CSU é vista como estratégica para atender crianças, jovens, adultos e idosos da zona Sul, região que concentra grande número de famílias e carece de novos espaços públicos destinados ao lazer estruturado.