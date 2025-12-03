Cristiane Freitas realizou visita técnica nas carretas localizadas na indústria Facchini e no Parque da Cultura ontem

publicado em 04/12/2025

Cristiane Freitas realizou visita técnica nas carretas localizadas na indústria Facchini e no Parque da Cultura ontem (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, esteve em Votuporanga, ontem, para acompanhar de perto os trabalhos desenvolvidos pelas carretas do programa Caminho da Capacitação. Esta é a terceira vez que a primeira-dama visita o município e, desta vez, ela foi recebida por lideranças e também empresários da cidade.A comitiva iniciou a visita na carreta instalada na indústria Facchini, no bairro Pozzobon, onde é oferecido o curso de Soldagem. Em seguida, seguiu para o Parque da Cultura, onde foi acolhida por alunas do CEM “Prof.ª Neyde Tonanni Marão” e idosas atendidas pelo Centro de Convivência do Idoso “Walter Guerche”, que apresentaram uma dança especial. Ao final, Cristiane recebeu lembranças e posou para fotos.Após a cerimônia, a comitiva conheceu a carreta instalada em frente ao Parque da Cultura, onde estão sendo realizados os cursos de Açougue e Panificação. Cristiane destacou a importância das Carretas da Capacitação, iniciativa que transforma veículos em salas de aula móveis para levar qualificação aos municípios. Ela ressaltou que o objetivo é chegar à ponta, onde as oportunidades ainda não alcançam, permitindo que mais pessoas ingressem no mercado de trabalho com preparo e dignidade.A primeira-dama do Estado agradeceu o apoio do prefeito Jorge Seba, da primeira-dama Rose Seba e do deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos), responsável por articular a vinda do programa para Votuporanga. A primeira-dama de Votuporanga, Rose Seba, celebrou a presença de Cristiane Freitas e o impacto positivo das carretas na cidade.“Fomos contemplados com os cursos de panificação, açougue e soldagem, todos muito bem recebidos pela população. Estamos muito felizes, o pessoal está adorando. É fundamental oferecer oportunidades para que as pessoas ampliem sua renda, conquistem um diploma e fortaleçam seu futuro”, afirmou. Ela destacou ainda que mais de 100 alunos participam das formações, que seguem até sexta-feira (5), com entrega dos certificados marcada para sábado.Também participaram da agenda o prefeito Jorge Seba, o vice-prefeito Luiz Torrinha, o presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB); os vereadores Sargento Moreno (PL), Marcão Braz (PP), Emerson Pereira (PSD) e Débora Romani (PL); o deputado estadual Danilo Campetti e o assessor do deputado estadual Carlão Pignatari, Osvaldo Carvalho.