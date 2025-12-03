Rosa Romero, do Centro de Formação de Condutores Romero, avalia que proposta pode não reduzir custos e levanta preocupações

publicado em 04/12/2025

Fim das autoescolas? Nova resolução do Contran permite que a CNH seja tirada sem exigência de um Centro de Formação de Condutores (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Contran (Conselho Nacional de Trânsito) aprovou, no último dia 1º, a resolução que muda o processo de obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A principal mudança é o fim da obrigatoriedade de frequentar aulas de autoescola na preparação para os exames teórico e prático do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).O texto proposto pelo Ministério dos Transportes foi aprovado por unanimidade e entrará em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a pasta, o objetivo das mudanças é modernizar o processo de obtenção da CNH e tornar o documento mais acessível e barato para a população, especialmente nas categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio).Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação e mais 30 milhões têm idade para ter a CNH, mas não possuem o documento. Com a mudança, conforme o Governo Federal, o custo para tirar o documento, que hoje chega a R$ 5 mil, poderá cair em 80%.A resolução prevê que o candidato possa escolher diferentes formas de se preparar para os exames teórico e prático, que continuarão obrigatórios para a emissão da CNH. A abertura do processo para tirar a CNH poderá ser feita diretamente pelo site do Ministério dos Transportes ou por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT). O cidadão ainda precisará comparecer presencialmente a etapas como coleta biométrica e exame médico.A resolução prevê curso teórico gratuito e digital. O ministério disponibilizará o conteúdo online sem custos para o candidato, mas, quem preferir, poderá estudar presencialmente em autoescolas ou instituições credenciadas. Também haverá flexibilização das aulas práticas e abertura para instrutores credenciados pelos Detrans.Todas as alterações anunciadas, porém, ainda não produzem efeitos práticos e pode nem chegar a ser aplicadas, conforme avaliação da diretora do CFC (Centro de Formação de Condutores) Romero, de Votuporanga, Rosa Aparecida Pereira Romero.Segundo ela, apesar da publicação da norma, os Detrans de todo o país já sinalizaram que precisam de um prazo de adaptação que pode variar de seis meses a um ano. Além disso, há projetos em tramitação no Congresso Nacional com o objetivo de sustar os efeitos da resolução. “Na prática, o processo de habilitação continua exatamente como sempre foi”, afirmou.A nova regra flexibiliza o sistema ao permitir que o candidato estude por conta própria para a prova teórica e reduza drasticamente o número mínimo de aulas práticas. No entanto, Rosa Romero alerta que a proposta levanta preocupações importantes, especialmente em relação à segurança.Um dos principais pontos é a possibilidade de o aprendiz treinar em veículos sem duplo comando de freio e embreagem, equipamento obrigatório nos carros das autoescolas. Outro problema, segundo a diretora, é a questão do seguro. “A seguradora, na maioria dos casos, só cobre condutor habilitado. Se a pessoa aprende no próprio carro e sofre um acidente, corre o risco de não ter cobertura”, explicou.Sobre a promessa de redução de custos, Rosa Romero afirma que ela pode não se concretizar. Pelo novo modelo, o candidato poderá fazer apenas duas aulas, mas, caso não esteja preparado, precisará contratar mais aulas. “Se fizer com instrutor autônomo, também vai pagar por isso. No final, o custo pode ser semelhante ao da autoescola”, disse.Ela acrescenta que, no carro próprio, além do gasto, o aluno assume riscos adicionais. A diretora também destaca que o valor atual do processo de habilitação é resultado direto das exigências do próprio Estado. Para ela, a solução seria enxugar o processo, e não eliminar a obrigatoriedade da formação estruturada.“O serviço é caro porque demanda muito custo, as autoescolas são instrumento do estado, tudo que o curso de formação de condutores exige é uma exigência do próprio estado. Se o serviço acabou ficando caro, foi porque o estado exige muita coisa. Até pouco tempo exigiam simulador, exigem equipamentos caros e novos e tecnologia cara. As autoescolas já vinham propondo através das instituições enxugar o processo para baratear. Não precisa desregulamentar todo o processo, simplesmente basta enxugar esse processo e baratear ele”, ponderou.Rosa Romero acredita que ainda haverá mudanças antes de qualquer nova regra entrar em vigor. “É uma questão muito complexa. O Brasil tem alto índice de acidentes de trânsito e sempre foi referência na formação de condutores. Retirar etapas desse aprendizado, sem uma análise profunda, é muito preocupante”, concluiu.Enquanto não houver definição oficial sobre a aplicação da resolução ou sua possível suspensão pelo Congresso, o processo de habilitação segue obedecendo integralmente as regras atuais em Votuporanga e no restante do país.