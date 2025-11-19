Mais uma baixa no primeiro escalão do governo Jorge Seba foi confirmada na tarde de ontem; desta vez a queda foi de Marcelo Batista

publicado em 19/11/2025

Jorge Seba sofre mais uma baixa em seu primeiro escalão: sai Marcelo Batista e entra Silvia Letícia de Faria na secretaria de Educação (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSD) exonerou na tarde desta quarta-feira (19) o secretário municipal da Educação, Ederson Marcelo Batista. Sua queda já vinha sendo especulada nos bastidores da política nos últimos dias, mas poucos acreditavam, até que foi confirmada por meio do Diário Oficial do Município.Marcelo Batista ocupa o cargo desde 2018, quando substituiu Encarnação Manzano, na gestão do ex-prefeito João Dado. Funcionário de carreira e muito querido entre os profissionais da área, ele se manteve na função quando Seba assumiu o primeiro mandato em 2021 e seguiu no posto até o momento, nesta segunda gestão.Nos últimos tempos, porém, a secretaria de Educação passou a colecionar algumas críticas, principalmente por conta da falta de vagas em creches, atrasos recorrentes na entrega dos uniformes escolares e o problema sem fim com a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado das escolas. Mesmo que a maioria desses problemas não esteja diretamente relacionada com o seu trabalho e sim com entraves administrativos, as reclamações respingaram na Administração Municipal e, consequentemente, no secretário.Não se sabe, porém, se este de fato é o principal motivo de sua saída, já que, oficialmente, a exoneração foi um pedido do próprio Marcelo.“Marcelo foi presença diária, dedicada e essencial em uma pasta importante do governo, aquela que cuida do futuro da nossa cidade. Agradeço profundamente por sua parceria, competência e compromisso com cada aluno, profissional e escola da nossa rede. Desejo sucesso nos novos projetos e que seu talento continue contribuindo para fortalecer a educação pública por onde passar”, disse o prefeito Jorge Seba.Em seu lugar assume a servidora pública Silvia Letícia de Faria, profissional com 33 anos de experiência na área educacional e mais de 20 anos de carreira como servidora pública municipal, na Secretaria da Educação, por onde já atuou como professora, diretora de escola, articuladora do Programa São Paulo Pela Primeiríssima Infância, assessora pedagógica e, neste ano, como Assistente de Gestão Administrativa.Com formação em Pedagogia, Silvia Letícia também possui especializações na área, em especial a de Gestão Escolar, pela UFSCAR, concluída em 2016. Ela também é reconhecida por desenvolver trabalhos de consultoria educacional voltados à formação continuada de professores e profissionais de suporte pedagógico.