publicado em 19/11/2025

Eliane da Silva Rico de Camargo lança novo livro sobre relações pós-traição

A escritora Eliane da Silva Rico de Camargo lançou recentemente seu novo livro, “Traição – Como prosseguir na relação após traição”, disponível para aquisição nas plataformas digitais Amazon e Clube dos Autores. A obra aborda caminhos possíveis para casais que enfrentam situações de infidelidade e busca oferecer reflexões baseadas em estudos e práticas profissionais.



Eliane possui atuação multidisciplinar, com formação nas áreas de Direito, Psicologia, Pedagogia e Terapias Integrativas. É advogada, psicóloga, pedagoga, escritora e terapeuta holística, com especializações em Constelação Sistêmica Familiar, ABA (Análise do Comportamento Aplicada), Transtorno do Espectro Autista (TEA), Psicologia Hospitalar, Educação a Distância e Violência Doméstica. Também é mediadora e conciliadora formada pelo Conselho Nacional de Justiça (TJ-SP). Na área terapêutica, atua ainda como cromoterapeuta, consteladora, radiestesista e tanatóloga.



A autora reúne publicações em diferentes campos de sua atuação. Entre elas, destaca-se um artigo voltado ao direito de pacientes com câncer de mama ao acesso gratuito a medicamentos. No campo literário, é autora dos livros O Paciente Condenado, Na Direção do Mar e Violência Doméstica – Enfrentamento e suas estratégias. Em 2018, coordenou a obra coletiva Mulheres – Suas Histórias e Trajetórias, reunindo relatos e experiências de diferentes autoras.



Além das atividades acadêmicas e profissionais, Eliane possui histórico de participação em projetos sociais. Foi responsável pela criação e coordenação da Associação Comunitária de Votuporanga (ACAV), fundada em 1984, iniciativa voltada à reintegração de menores em situação de rua. O projeto contou com apoio de instituições públicas e privadas e envolveu triagem e atendimento psicológico especializado.







Eliane é apaixonada por estudos, portanto sempre está lendo, pesquisando e buscando aprendizado nas diversas áreas que atua. O lançamento de “Traição – Como prosseguir na relação após traição” amplia a produção literária da autora e a consolida em temas ligados ao comportamento humano, relações interpessoais e práticas terapêuticas e é na autoria de seus livros que Eliane se completa: “Escrever, é uma viagem ao desconhecido, um mergulho nos conflitos que têm marcado a humanidade. Quando escrevo, sou transportada para um universo em que as palavras surgem de forma simples, natural e acessível a qualquer leitor", conclui a autora do livro, Eliane Rico.



Mais informações sobre o livro podem ser obtidas com a própria escritora, por meio do telefone (WhatsApp) 17 98135 – 3983. O livro também pode ser adquidirido na plataforma digital: www.clubedosautores.com.br.