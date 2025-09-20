Vários acidentes são registrados no cruzamento da avenida do Lanchopão com a rua das Américas, na Vila Paes

publicado em 23/09/2025

Avenida Antônio Augusto Paes, mais conhecida como avenida do Lanchopão, no bairro Vila Paes (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMoradores de Votuporanga têm manifestado insatisfação em relação às condições de segurança em um cruzamento da cidade, localizado na avenida Antônio Augusto Paes, mais conhecida como avenida do Lanchopão, com a rua das Américas.De acordo com quem circula pela região diariamente, o ponto tem se tornado motivo de preocupação constante, já que motoristas não estariam respeitando a sinalização de “Pare”, avançando sobre a via e colocando em risco outros condutores, pedestres e ciclistas.A reportagem do jornalesteve no local para verificar a situação. Segundo os relatos, o desrespeito ao trânsito no local não se resume apenas à sinalização. Moradores e ciclistas também afirmam que muitos condutores não respeitam quem circula de bicicleta, aumentando a sensação de insegurança. Os ciclistas relatam que a travessia é perigosa, principalmente nos horários de maior movimento, quando a avenida registra fluxo intenso de veículos.Moradores e comerciantes da região apontam que os acidentes são recorrentes. De acordo com eles, colisões acontecem praticamente todas as semanas e, em alguns casos, chegam a ocorrer mais de uma vez no mesmo dia. Em um episódio recente, dois acidentes foram registrados em poucas horas, chamando a atenção de quem passa pelo local. Alguns moradores relataram que já presenciaram situações em que, mesmo após uma batida, outros condutores continuaram desrespeitando a sinalização pouco tempo depois.Questionado sobre a situação, o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcelo Marin Zeitune, afirmou que o problema verificado no cruzamento se deve principalmente à imprudência de motoristas. Segundo ele, a imprudência é um comportamento que se repete em diferentes pontos da cidade, não sendo exclusiva daquele cruzamento. Zeitune explicou ainda que a Secretaria de Trânsito realiza constantemente campanhas de conscientização e ações educativas para tentar reduzir esses números, mas reforçou que o respeito às regras de trânsito depende, em grande parte, da postura individual de cada condutor.