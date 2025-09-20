Esta será a terceira unidade escolar entregue neste ano; obra contou com investimento de mais de R$ 4,3 milhões do Governo do Estado

publicado em 23/09/2025

Após ser alvo de questionamentos da Câmara, nova creche do Jardim Carobeiras será inaugurada em 6 de outubro (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria municipal da Educação, marcou para o próximo dia 6 a inauguração do Cemei “Profª Celia Aparecida Ribeiro”, no bairro Jardim Carobeiras. A nova creche tem capacidade para atender até 188 crianças com idade entre 0 e 5 anos e foi alvo de questionamentos na Câmara Municipal por estar pronta e ainda não ter sido entregue, enquanto há reclamações sobre a falta de vagas em creches.A escola, que e fica na rua Ida Renesto Beretta, próximo ao Consultório Municipal "Dr. João Carlos Botelho de Miranda", conta com uma área edificada de 894,78 metros quadrados, em um terreno de cerca de 3 mil metros quadrados, e abrange seis salas de aula com solário, uma sala de múltiplo uso, dois berçários, sanitários, pátio, cozinha, refeitório e espaços administrativos e de serviços.A obra contou com investimento de mais de R$ 4,3 milhões, com recursos próprios e também do Governo Estadual, por meio do FDE (Fundo para Desenvolvimento da Educação), conquistado por intermédio do deputado Carlão Pignatari (PSDB). Neste primeiro momento, serão atendidas crianças de 0 a 2 anos do Berçário 1 e 2 e Maternal 1 e, a partir do início do ano letivo de 2026, a nova escola atenderá na sua total capacidade.Esta é a terceira unidade escolar entregue neste ano. Em fevereiro, o prefeito Jorge Seba inaugurou o Cemei "Profª Magaly Maguollo Seba", no bairro Cidade Jardim; e a região norte também ganhou uma nova escola estadual, construída pela Prefeitura com 100% de recursos do Governo do Estado, no bairro Colinas.As escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental no bairro São Cosme, Cemei “Ana Ferreira dos Santos” e CEM “Prof. Geyner Rodrigues”, também receberam obras de remodelação e ampliação neste ano.“Mais do que construir prédios, essa nova escola formará histórias de vida. Nosso compromisso é garantir um futuro melhor para as crianças de Votuporanga, oferecendo desde os primeiros anos de vida um espaço adequado, seguro e acolhedor para o aprendizado e o desenvolvimento. Cada investimento em educação é um investimento em toda a cidade, e isso nos motiva a seguir avançando”, disse o prefeito Jorge Seba (PSD).