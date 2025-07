O evento contou com ampla participação do público e recebeu visitantes de diversas cidades da região

publicado em 29/07/2025

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA 52ª edição do Bon Odori de Votuporanga foi realizada com sucesso na noite do último sábado no Ginásio de Esportes Jane Maria de Lacerda Soares, o CSU. Promovido pela Ancevo (Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga), o evento contou com ampla participação do público e recebeu visitantes de diversas cidades da região.Segundo os organizadores, o Bon Odori de Votuporanga atraiu visitantes de municípios como São José do Rio Preto, Fernandópolis, Jales, Urânia, Santa Fé do Sul, Palmeira D’Oeste, Araçatuba, Pereira Barreto, entre outros. Conforme a tradição japonesa, quando moradores de uma cidade visitam outra para participar do festival, espera-se que retribuam a visita em futuras edições, o que fortalece o intercâmbio cultural e comunitário entre as cidades.A presidente da Ancevo, Luisa Tieko Ono Watanabe, esteve à frente da organização da festividade. Já Luana Watanabe Fukuyama foi apresentada como Miss Bon Odori 2025, simbolizando a representatividade e o envolvimento da nova geração na preservação da cultura japonesa.O Bon Odori é uma festividade típica da cultura japonesa que reúne música, dança e culinária tradicional. O evento é aberto ao público e tem como objetivo promover a integração da comunidade por meio de manifestações culturais do Japão, como a dança em roda e a oferta de pratos típicos.Durante o Bon Odori as pessoas se vestem com yukatas (kimonos de verão) e participam de danças em círculo ao som de tambores taiko, criando uma atmosfera de celebração e reverência. No Brasil, especialmente em comunidades com forte presença japonesa, a celebração é um momento de união cultural, onde descendentes e apreciadores da cultura japonesa se reúnem para comemorar essa rica tradição.O festival ocorre sempre após o pôr do sol. Conforme os organizadores do evento de Votuporanga, a celebração é também uma reverência aos mortos e o agradecimento da colheita realizada no ano.