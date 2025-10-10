Para marcar a data, a Faculdade Futura – Grupo Educacional Faveni reforça seu compromisso com a valorização da vida

publicado em 10/10/2025

Tiago Moreno Lopes Roberto (Foto: Futura)

O Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, é uma oportunidade de reflexão sobre a importância do bem-estar emocional em todos os espaços da sociedade — especialmente no ambiente acadêmico, onde o estresse, a ansiedade e a pressão por desempenho podem se intensificar. Para marcar a data, a Faculdade Futura – Grupo Educacional Faveni reforça seu compromisso com a valorização da vida e o cuidado psicológico de seus alunos e colaboradores.Em entrevista, o professor e psicólogo Tiago Moreno Lopes Roberto, gestor da unidade de Votuporanga e especialista em saúde mental, fala sobre os desafios enfrentados atualmente e as ações que a instituição tem promovido para acolher e orientar a comunidade acadêmica.Esse dia é um marco global para lembrar que saúde mental deve ser uma prioridade em todos os espaços – e na universidade não é diferente. Nossos alunos, professores e colaboradores enfrentam desafios diários, e oferecer suporte emocional e psicoeducação pode ser decisivo para prevenir o sofrimento silencioso.Sim. Em setembro, realizamos o evento “Valorizando a Vida”, com palestras sobre prevenção ao suicídio e estratégias de apoio emocional. Também temos fortalecido uma cultura de acolhimento, tanto nos cursos presenciais quanto nos polos EAD. Nosso objetivo é normalizar o diálogo sobre emoções e saúde mental.Mudanças bruscas de comportamento, isolamento, falas sobre inutilidade ou morte, alterações no sono e apetite são sinais de alerta. É essencial que a comunidade acadêmica esteja atenta e disposta a escutar, sem julgamento.Além de ações informativas, incentivamos que nossos estudantes procurem ajuda profissional quando necessário. Indicamos os serviços da rede pública, como os CAPS e o CVV (188), e mantemos diálogo constante sobre o tema em sala de aula.Saúde mental não é luxo, é necessidade. Precisamos cuidar do outro com empatia e lembrar que falar sobre sofrimento pode ser o primeiro passo para salvar uma vida. E a Faculdade Futura segue firme nesse compromisso.Em um mundo cada vez mais acelerado, educar com empatia é um verdadeiro ato de cuidado. Pedagogos, por exemplo, têm um papel fundamental na promoção do bem-estar emocional desde a infância, contribuindo para uma sociedade mais consciente e acolhedora.Na Faculdade Futura, acreditamos que formar profissionais com sensibilidade, escuta ativa e compromisso com o outro é parte do nosso dever educacional. Se você deseja transformar vidas por meio da educação e do acolhimento, saiba que nossas portas estão abertas para esse propósito. Faça sua matrícula até o final de outubro e ganhe a mensalidade de janeiro.