O Parque da Cultura vai virar um verdadeiro arraial nos dias 21 e 22 de junho, a partir das 18h

publicado em 07/06/2025

O público poderá curtir o melhor do arrasta-pé, com pipoca e outras delícias nos trailers do projeto Food Parque (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Parque da Cultura vai virar um verdadeiro arraial nos dias 21 e 22 de junho, a partir das 18h. A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga está preparando uma grande festa junina gratuita que promete resgatar e celebrar a tradição caipira com shows ao vivo, feira de artesanato e gastronomia típica.

Durante o sábado e o domingo, o público poderá curtir o melhor do arrasta-pé, com pipoca e outras delícias nos trailers do projeto Food Parque, além de apresentações de quadrilha, música sertaneja, sanfoneiros e a tradicional feira de artesanato, com produtos juninos feitos pelos artesãos da cidade. Um fim de semana inteiro de cultura popular viva, com clima de interior e muita animação.

A festa é realizada com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Prefeitura e com execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). O evento integra o programa Difusão Cultural SP, que incentiva festas e celebrações que valorizam a cultura local, as identidades regionais e o uso dos espaços públicos como palco de expressão artística e comunitária.

Programação

No sábado, a partir das 19h, quem sobe ao palco é o sanfoneiro Domício Barbosa, com um repertório cheio da autêntica música nordestina. Logo depois, às 20h, é a vez de Renato Santiago comandar o palco com muita música sertaneja.

No domingo, a festa começa mais cedo: às 18h, a Banda Zequinha de Abreu traz a tradição instrumental de Votuporanga. Em seguida, Domício Barbosa volta à cena com sua sanfona envolvente e, para fechar a noite, às 20h, Rodrigo Olih assume o palco com um repertório animado que mistura forró e sertanejo.