publicado em 13/06/2025

O prêmio inclui o transporte e o passeio com city tour completo em Campos do Jordão (Foto: ACV)

A manhã desta sexta-feira (13/6) foi de celebração na Praça da Concha Acústica de Votuporanga com o sorteio da campanha de Dia dos Namorados promovida pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV), em parceria especial com a Brisas Tur. O grande prêmio, uma viagem com city tour para Campos do Jordão — conhecida como a “Suíça Brasileira” — teve como vencedora a jovem advogada votuporanguense Marina Olmedo Cambiaghi, de 25 anos.Emocionada, Marina comemorou muito ao receber a ligação da ACV logo após o sorteio. “Foi uma surpresa maravilhosa! Estou muito feliz e, claro, vou com meu namorado Pedro para essa viagem romântica”, contou a ganhadora, que agora se prepara para viver momentos especiais ao lado do companheiro sob o clima acolhedor da charmosa cidade serrana.O prêmio inclui o transporte e o passeio com city tour completo em Campos do Jordão, organizado pela Brisas Tur, empresa dirigida por Ariel Barbosa, reconhecida por proporcionar experiências em roteiros turísticos. Ariel destacou o simbolismo da data: “É muito comum que pedidos de casamento aconteçam durante nossas viagens para Campos. E hoje, no dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, é ainda mais especial celebrar o amor com essa premiação”.O sorteio contou com a presença de importantes lideranças locais e parceiros da campanha, como a presidente da ACV, Natália De Haro; o próprio Ariel Barbosa, da Brisas Tur; o prefeito Jorge Seba e sua esposa Rose Seba; o gerente regional do Sebrae-SP, Jorge Zanetti; e Osvaldo Carvalho, representando o deputado estadual Carlão Pignatari.A campanha do Dia dos Namorados é mais uma das ações da ACV para fomentar o comércio local, fortalecer parcerias e proporcionar experiências marcantes aos consumidores. A presidente da ACV, Natália De Haro, destacou a importância da iniciativa. “Além de incentivar as vendas, é gratificante ver a alegria dos ganhadores. O comércio vive de pessoas, e essa conexão é o que torna tudo mais especial”, afirmou.