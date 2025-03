O trânsito na rua Nassif Miguel foi invertido entre as avenidas Emílio Arroyo Hernandes e Mário Pozzobon, no bairro Pozzobon

publicado em 18/03/2025

O trânsito na rua Nassif Miguel foi invertido entre as avenidas Emílio Arroyo Hernandes e Mário Pozzobon, no bairro Pozzobon (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, implementou, na manhã ontem novas alterações no trânsito da zona Norte da cidade. O objetivo, segundo a Pasta, é proporcionar maior comodidade e segurança no tráfego local.O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, explicou que o trânsito na rua Nassif Miguel foi invertido entre as avenidas Emílio Arroyo Hernandes e Mário Pozzobon, no bairro Pozzobon.“Desta forma, não existe mais o conflito na avenida Emílio Arroyo Hernandes, possibilitando um acesso muito mais seguro para os motoristas na Mário Pozzobon”, afirmou Zeitune.Além disso, houve mudanças no transporte público na região. "O ponto de ônibus que estava na Rua Nassif Miguel foi transferido para a Avenida Mário Pozzobon, ao lado da Caixa Econômica Federal, proporcionando mais conforto e segurança para os usuários de ônibus", completou.