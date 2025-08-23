A fala do prefeito se deu no contexto do bom momento que Votuporanga vive do ponto de vista de desenvolvimento econômico

publicado em 26/08/2025

O prefeito Jorge Seba afirmou que Votuporanga já conquistou um patamar econômico que comporta o comércio de rua e o shopping (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSD) afirmou, em entrevista ao programa “Café com o Prefeito”, da Cidade FM, que a inauguração do Votuporanga Shopping, prevista para 2027, não representará ameaça ao movimento da rua Amazonas, mas contribuirá para fortalecê-lo. A fala do chefe do Executivo surge para desmistificar um pensamento que surgiu ainda em meados de 2013, quando o empreendimento foi lançado, gerando certa apreensão entre os comerciantes locais à época, e que voltou a ser comentado nos últimos dias.Segundo Seba, o comércio de rua e o comércio de shopping não competem, mas se complementam. Ele afirmou que Votuporanga já conquistou um novo patamar econômico e que a chegada do centro de compras amplia o leque de opções de consumo e serviços, sem reduzir a importância da tradicional rua Amazonas.“O shopping agora vai acontecer e não vai acabar com o comércio da rua Amazonas, de maneira alguma, vai é fortalecer, porque a cidade vai se fortalecer ainda mais e oferecer uma outra condição: o comércio de rua e o do shopping, porque nós já ganhamos status. O que a gente tem que perceber é que a cidade vem ganhando posições estratégicas. Temos um PIB bom e uma qualidade de vida muito boa e essa é a diferença, pois aqui, mesmo com essas condições, ainda conseguimos oferecer uma vida mais pacata do que grandes centros”, afirmou.A fala do prefeito se deu no contexto em que ele comentava o bom momento que Votuporanga vive do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Durante a entrevista, o Seba destacou que Votuporanga tem atraído novos empreendimentos de diferentes setores.Um dos exemplos citados foi o grupo Muffato, que inaugura em breve a unidade do Max Atacadista no município, com cerca de 10 mil metros quadrados de construção e geração de aproximadamente 250 empregos diretos. Parte dessas vagas ainda está em aberto, incluindo funções como operador de caixa, açougueiro, estoquista, conferente de preços e cargos de apoio.Outro exemplo mencionado foi o Porecatu Supermaercados, que anunciou a construção de uma loja âncora no futuro shopping, com 5 mil metros quadrados, também gerando dezenas de novas vagas. Para o prefeito, a decisão de investidores locais e nacionais em ampliar seus negócios em Votuporanga comprova a confiança na economia do município.O prefeito afirmou que a administração municipal tem trabalhado para desburocratizar processos e facilitar a instalação de novos empreendimentos, citando que empresas conseguem abrir as portas na cidade em menos de 24 horas, resultado de medidas de agilidade na tramitação. O município também oferece incentivos como isenção de ISS sobre obras de instalação em parques industriais e desconto de IPTU por períodos determinados, além de condições facilitadas para aquisição de terrenos.“Nosso papel é destravar processos e criar um ambiente favorável para quem deseja investir. O empresário encontra aqui uma cidade organizada, com mão de obra qualificada e população disposta a trabalhar”, afirmou.Ao falar sobre o futuro, o prefeito destacou que o crescimento da cidade precisa ser planejado para evitar problemas comuns em grandes centros. Comparando Votuporanga a São José do Rio Preto, ele disse que, embora o PIB (Produto Interno Bruto) votuporanguense seja menor, a qualidade de vida é um diferencial competitivo.“O que buscamos é crescimento com equilíbrio, sem inchaço. Votuporanga sempre foi uma cidade planejada, fruto do trabalho dos gestores que nos antecederam. Isso dá segurança para que investidores apostem aqui”, completou.Seba também ressaltou que Votuporanga mantém o perfil de cidade acolhedora, capaz de receber novos moradores com infraestrutura adequada, serviços de saúde, educação e oportunidades de emprego. “É um lugar onde quem chega encontra condições de viver bem. Essa é a imagem que precisamos reforçar: uma cidade que cresce, mas continua oferecendo qualidade de vida”, concluiu.