publicado em 26/08/2025

Em Votuporanga, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla conta com uma programação diversificada (Foto: Apae de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Apae de Votuporanga participa ativamente da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, realizada todos os anos entre os dias 21 e 28 de agosto. A iniciativa é voltada à conscientização e à mobilização da sociedade diante dos desafios enfrentados por brasileiros com deficiência, além de reforçar direitos, promover maior inclusão e destacar ações comunitárias que contribuem para a participação plena dessas pessoas.A semana é coordenada pela Federação Nacional das Apaes, que define o tema de cada edição. Em 2025, o tema estabelecido é “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!”. Em entrevista ao jornal, a presidente da Apae de Votuporanga comentou a escolha do lema: “Eu particularmente acho um tema muito interessante porque nós realmente precisamos ouvir a voz daqueles que têm necessidades especiais”.Em Votuporanga, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla conta com uma programação diversificada e é marcada por atividades de integração, celebração e conscientização. Os eventos são muito festejados por alunos, famílias, profissionais e voluntários da instituição, que se unem em prol da valorização da inclusão social e do respeito às diferenças.Há mais de 50 anos a Apae de Votuporanga acolhe da melhor maneira possível, crianças, jovens e adultos da cidade e região. Criada em 16 de outubro de 1972, a Associação Pais Amigos Excepcionais tem hoje mais de 150 atendidos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com deficiência intelectual, deficiência múltipla (deficiência intelectual associada à outra deficiência) e ou transtorno global do desenvolvimento (associado à deficiência intelectual) que necessitam de apoio constante.Além de Votuporanga, a instituição atende pessoas de Álvares Florence, Américo de Campos, Cosmorama, Parisi, Sebastianópolis do Sul e Cardoso. São 53 funcionários, 10 estagiários em parceria com a Unifev e mais 12 educadores sociais para a realização de todos os trabalhos.