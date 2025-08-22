O sub-15 do Tricolor Paulista, que tem uma das melhores categorias de base do Brasil, venceu o CAV por 11 a 0

publicado em 26/08/2025

O jogo, válido pelo Campeonato Paulista Sub-15, ocorreu na sede das categorias de base do São Paulo (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNão que seja uma desculpa para o placar “anormal”, no entanto, os 11 a 0 do sub-15 do São Paulo sobre o Clube Atlético Votuporanguense escancara o tamanho da diferença entre as duas equipes. O jogo, válido pelo Campeonato Paulista da categoria, ocorreu na manhã do último sábado, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, local onde a base do Tricolor é sediada.A partida valeu pela primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da categoria. O Cavinho, comandado pelo treinador Stevys Lippa, integra o grupo que conta ainda com Mirassol e Barretos. A equipe está entre as 32 melhores do Estado de São Paulo.Contra o São Paulo, na casa do adversário, o resultado evidenciou a diferença entre as equipes. Na primeira etapa do jogo, o Tricolor fez cinco gols, e outros seis na segunda metade. Um dos aspectos que diferenciam os clubes é a preparação para os jogos: o CAV treina uma vez por semana, em São José do Rio Preto.Em conversa franca com a reportagem do jornal, Stevys observou que é bastante complicado falar depois de um resultado desse. Ele destaca que o São Paulo tem sim uma das melhores estruturas do Brasil para as categorias de base, porém o Cavinho enfrentou outras equipes fortes e teve resultados diferentes. “A Ferroviária também é uma das melhores estruturas e hoje é comandada, senão pelo maior, por um dos maiores empresários de futebol do Brasil. O I9 também tem uma baita estrutura e total condições de planejamento de captação de atletas, e nós ganhamos do I9 e perdemos somente de 1 a 0 para a Ferroviária”, comentou.O comandante alvinegro entende que esse tipo de placar não é normal nesse nível de competição. “Não foi legal da nossa parte, da minha parte e da parte dos atletas também. Mas nós estamos cientes de que agora nós vamos trabalhar na dor, porque dói”, destacou.Triste com a derrota, porém não abatido, Stevys garante que continua confiando no trabalho. “O que nos resta agora é mostrar para nós mesmos que tudo o que nós fizemos até aqui não foi sorte e nem por acaso. Agora é trabalhar”, finalizou.A próxima partida da Pantera sub-15 será sábado (30), às 9h, na Arena Plínio Marin, contra o Barretos. Os times de base da Alvinegra – sem contar o sub-20 – funcionam por meio da parceria com a empresa WS Sports, de São José do Rio Preto, que monta as categorias, e o CAV dá o suporte administrativo, que é a inscrição dos atletas, a logística de jogo, o campo, os uniformes com os patrocinadores, entre outras funções. A montagem do elenco e os profissionais que estão trabalhando são de responsabilidade da WS.