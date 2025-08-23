A ACV e a Flash Net Brasil entregaram os prêmios da campanha do Dia dos Pais

publicado em 26/08/2025

ACV e Flash Net entregaram os prêmios da campanha do Dia dos Pais (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brSílvia Regina Jacinto Cardoso, 49 anos, ganhou o prêmio principal da campanha do Dia dos Pais, uma iniciativa da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) e Flash Net Brasil. Ela, que mora na zona rural, entre o município e Álvares Florence, participou com apenas quatro cupons, e achou que era pegadinha quando recebeu a ligação avisando sobre a moto zero, avaliada em R$ 25 mil.Na manhã do último sábado, na sede da Flash Net, na rua Pernambuco, no centro da cidade, ocorreu a entrega dos prêmios. Empresários, lideranças locais – entre elas o prefeito Jorge Seba – e imprensa participaram do evento.A campanha sorteou R$ 37 mil em prêmios entre os participantes, contemplando os clientes que compraram nas lojas participantes durante o período da promoção. A iniciativa teve como principal objetivo movimentar o comércio local e valorizar os consumidores do município. Além da moto, foram sorteados, cinco vales-compra no valor de R$ 1.000 cada e cinco planos de internet oferecidos pela Flash Net. Os 11 vendedores que entregaram os cupons vencedores também ganharam vales-compra de R$ 300 cada.“É muita gratidão, muita felicidade. Veio numa hora abençoada e vai me ajudar muito, então só tenho que agradecer a Deus e a todos os envolvidos” contou Sílvia, que não esperava ganhar. “Fui abastecer uma vez e preenchi dois cupons, depois fui novamente e foram mais dois, e então esqueci. Aí, quando eu recebi o telefonema, eu fiquei sem acreditar. Eu falei: ‘é pegadinha, isso não é verdade’. Demorou cair a ficha, e quando confirmei que era verdade, eu já comecei a chorar, fiquei desesperada de tanta felicidade e alegria”, lembrou, em conversa com a reportagem do jornal. A ganhadora, premiada com cupom adquirido no Posto Vilar, vai vender a moto.Quem também ficou muito contente com a campanha foi a presidente da ACV, Natália De Haro. “Foi muito positiva, com R$ 37 mil em prêmios, muitas pessoas felizes, e hoje, nessa data, a gente conhece um pouquinho mais de cada uma delas”, disse. Ela lembra que a ação contemplou pessoas de toda a região, mostrando a força do comércio votuporanguense. “Votuporanga é um centro regional de compras que atrai toda a região para comprar aqui, então a gente fica muito feliz e agradece a todos os ganhadores e todas as pessoas que participaram, que compraram no nosso comércio e incentivaram esse consumo aqui em Votuporanga”, finalizou.Paulo Fernando Pascoalin, diretor da Flash Net, destacou a importância da parceria constante que a empresa votuporanguense tem com a ACV em busca de alavancar as vendas do comércio local. A campanha do Dia dos Pais integra o calendário de ações da ACV em datas comemorativas e conta com a adesão de dezenas de estabelecimentos comerciais de diversos segmentos.