publicado em 23/08/2025

O evento reuniu milhares de pessoas e arrecadou mais de R$ 1 milhão para o hospital (Foto: A Cidade)

Sucesso de público e de solidariedade. Esse foi o balanço da retomada da “Noite Premiada” da Santa Casa de Votuporanga. O evento, que foi realizado no Centro de Eventos Helder Galera, reuniu milhares de pessoas e arrecadou mais de R$ 1 milhão para o hospital votuporanguense.

O cardápio trouxe espetinhos e acompanhamentos, além de bebidas à vontade para todos os presentes. Durante toda a noite, foram promovidos sorteios de prêmios em dinheiro, intercalados com os prêmios principais, as cinco motos Suzuki Lindy 125, oferecidas pelas empresas parceiras: HSA, DR Motos, Ville Hotel Gramadão, Porecatu Supermercados e Noroaço; além de um carro Fiat Mobi 0 km, doado pela Marão Seguros.



A iniciativa ainda contou com parceiros como a Cervejaria Império, que doou toda a bebida da festa; Frigo Estrela, que doou a carne; o Frango Rico, responsável pela doação do frango; e Porecatu Supermercados, que doou os demais ingredientes do cardápio. Diversas outras empresas contribuíram para minimizar os custos do evento para que a arrecadação líquida fosse a maior possível em prol da Santa Casa.

A ação tinha como objetivo arrecadar recursos que serão destinados à compra de equipamentos de alta tecnologia para o hospital: um microscópio cirúrgico de última geração e dois ultrassons portáteis, que irão ampliar a capacidade de diagnóstico e fortalecer o atendimento médico oferecido à população.