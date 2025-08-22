A equipe é comandada pelo técnico que já teve passagem de sucesso pelo Clube Atlético Votuporanguense, Rafael Guanaes,

publicado em 26/08/2025

O Mirassol é comandado pelo treinador Rafael Guanaes, que teve passagem de sucesso pelo CAV (Foto: Marcos Freitas / Mirassol FC)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Mirassol, dono do menor orçamento da Série A do Campeonato Brasileiro, ocupa atualmente uma das vagas para a pré-Libertadores de 2026. O time da região é o sexto colocado da competição, com 32 pontos, e vem chamando a atenção da mídia nacional pela campanha considerada surpreendente em sua primeira participação na elite do futebol brasileiro.A equipe, comandada pelo técnico que já teve passagem de sucesso pelo Clube Atlético Votuporanguense, Rafael Guanaes, alcançou mais um resultado expressivo anteontem ao vencer o Fortaleza por 1 a 0, na Arena Castelão. O gol da partida foi marcado por Edson Carioca, aos 17 minutos do primeiro tempo, garantindo três pontos importantes fora de casa e consolidando a posição do clube no grupo de cima da tabela.O desempenho do Mirassol tem sido tema recorrente nos principais programas esportivos do país. Um dos destaques ocorreu anteontem, no programa “Fechamento SporTV”, quando a equipe foi exaltada como a grande sensação do Campeonato Brasileiro. Durante a atração, os comentaristas André Rizek, Denílson, Eric Faria, Lédio Carmona e Felipe Melo aplaudiram a trajetória do clube paulista, ressaltando a relevância de sua campanha histórica.A repercussão evidencia a dimensão da conquista do Mirassol, que, mesmo com recursos limitados, conseguiu se firmar como protagonista inesperado no torneio mais competitivo do país. O próximo jogo do Leão será às 18h30, contra o Bahia, no Maião.