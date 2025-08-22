A equipe é comandada pelo técnico que já teve passagem de sucesso pelo Clube Atlético Votuporanguense, Rafael Guanaes,
O Mirassol, dono do menor orçamento da Série A do Campeonato Brasileiro, ocupa atualmente uma das vagas para a pré-Libertadores de 2026. O time da região é o sexto colocado da competição, com 32 pontos, e vem chamando a atenção da mídia nacional pela campanha considerada surpreendente em sua primeira participação na elite do futebol brasileiro.
A equipe, comandada pelo técnico que já teve passagem de sucesso pelo Clube Atlético Votuporanguense, Rafael Guanaes, alcançou mais um resultado expressivo anteontem ao vencer o Fortaleza por 1 a 0, na Arena Castelão. O gol da partida foi marcado por Edson Carioca, aos 17 minutos do primeiro tempo, garantindo três pontos importantes fora de casa e consolidando a posição do clube no grupo de cima da tabela.
O desempenho do Mirassol tem sido tema recorrente nos principais programas esportivos do país. Um dos destaques ocorreu anteontem, no programa “Fechamento SporTV”, quando a equipe foi exaltada como a grande sensação do Campeonato Brasileiro. Durante a atração, os comentaristas André Rizek, Denílson, Eric Faria, Lédio Carmona e Felipe Melo aplaudiram a trajetória do clube paulista, ressaltando a relevância de sua campanha histórica.
A repercussão evidencia a dimensão da conquista do Mirassol, que, mesmo com recursos limitados, conseguiu se firmar como protagonista inesperado no torneio mais competitivo do país. O próximo jogo do Leão será às 18h30, contra o Bahia, no Maião.