Os dois radares instalados na Rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades do Posto Trevão, já estão em operação

publicado em 26/08/2025

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, colocou em operação, a partir da zero hora de hoje, dois radares de fiscalização eletrônica na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga. Os equipamentos estão instalados na altura do km 516, nas proximidades do posto Trevão.



Os radares foram instalados em Votuporanga em meados de maio, mas ainda não haviam começado a multar. Antes de entrar em operação eles passam por um rigoroso processo de testes e homologação. No município ainda há outros dois medidores de velocidade para entrar em funcionamento na rodovia Péricles Bellini, nas proximidades do Frango Rico.



Além de Votuporanga, foram ativados também outros quatro radares na rodovia Euclides da Cunha, um em Fernandópolis (km 556), dois em Jales (km 578 leste/oeste) e outro em Santa Fé do Sul (km 625). Ao todo, mais 28 equipamentos de fiscalização eletrônica foram ativados em rodovias estaduais. Com os 84 já em funcionamento, o Estado passa a contar com 112 equipamentos ativos.



A medida, conforme o DER, tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido. Com a ativação, motoristas que trafegarem acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.



“A instalação de radares simboliza o compromisso do Governo de São Paulo em priorizar a segurança dos usuários e reforçar a mensagem de que toda vida importa, buscando aproximar-se da meta de zerar acidentes nas rodovias do Estado”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.



Os equipamentos fazem parte do contrato firmado pelo Governo do Estado, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.



Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação. O início efetivo da fiscalização será amplamente divulgado pelos canais oficiais do governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, assim que concluídos todos os testes.