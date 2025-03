Aproximadamente 640 alunos já se capacitaram nessa modalidade profissional

publicado em 18/03/2025

Inscrições estão abertas (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Associação Beneficente Irmão “Mariano Dias” está com inscrições aberta para a 43ª Turma de Eletricista (masculino/feminino). O curso é gratuito.O curso vai durar três meses, sendo que o pretendente deverá ter cursado o ensino fundamental. As aulas acontecerão aos sábados, no horário das 13h15 às 15h45, nas dependências da instituição, na rua Miguel Andreo, 2316, Jardim das Palmeiras I (Matarazzo), e terão início previsto para o dia 5 de abril.O monitor responsável pelas aulas, que serão práticas e teóricas, tem registro no CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais) e no final do curso expedirá certificados aos concludentes.As inscrições poderão ser feitas por meio do telefone 99721 – 9335. Na inscrição, é exigida a taxa de R$ 50, que será devolvida no final do curso (como forma de garantir a real participação do interessado).Aproximadamente 640 alunos já se capacitaram nessa modalidade profissional. No momento, novas vagas estão sendo abertas aos interessados, que poderão estudar sem custo algum.