publicado em 18/03/2025

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNos últimos meses, pelo menos duas “academias de rede”, como são conhecidas as grandes franquias do ramo, abriram portas em Votuporanga, sendo uma delas, talvez, a mais conhecida em nível nacional. O surgimento dessas novas empresas pode fazer as academias menores, também chamadas popularmente de “academias de bairro”, encerrarem suas atividades. Sobre o assunto, a reportagem do jornalconversou com o professor Valter Brighetti, coordenador do curso de Educação Física da Unifev.O professor-mestre atua como docente das graduações de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição na instituição. Ele é graduado em Educação Física pela Unesp de Rio Claro e mestre em atividade física adaptada pela Unicamp.Valter entende que Votuporanga tem porte para duas ou mais academias de rede, uma vez que elas irão agregar alunos de empresas de menor porte. Questionado se as grandes franquias podem fazer as academias menores fecharem as portas, ele respondeu que sim. “Sim, porque é difícil de competir se não existir um diferencial nas mesmas, como climatização, atendimento e valores”, observou.Perguntado se existe espaço para todas (as de rede e as menores), Valter disse acreditar que algumas academias localizadas em bairros mais distantes das redes não terão problemas. “A dificuldade será com as que estão no entorno das franquias”, acrescentou.Para o especialista, só existem vantagens nas academias de rede: ambiente de prática com climatização; sistematização de treinos e até alguma autonomia do aluno ao praticar; preços acessíveis; venda de produto padronizado em todas as franquias e, caso esteja em outra cidade que tenha a franquia, poderá utilizar a mesma; e equipamentos em número disponíveis e de alta qualidade, favorecendo a eficiência do tempo para o treino.Sobre as vantagens e desvantagens das academias menores, ele apontou que como vantagem, elas podem, por vezes, prestar um atendimento mais acolhedor e personalizado, e oferecer um ambiente mais agregado socialmente.Para as empresas menores, Valter deixou algumas dicas: “focar no seu público, oferecer e mostrar ao aluno seus diferenciais como localização, valores e garantir a fidelização de seu aluno”.A academia da Unifev, localizada no Campus Centro, está com inscrições abertas. No ano passado, a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) reinaugurou o espaço, em parceria com a Lion Fitness, com investimento de mais de R$ 800 mil em equipamentos, em regime de comodato.O novo espaço, que atende tanto alunos quanto a comunidade em geral, conta com sala de musculação, sala de fitness e Laboratório de Avaliação Física e de Esforço, onde todas as atividades são supervisionadas por profissionais qualificados.A parceria entre a FEV e a Lion Fitness é vista como um importante passo para a promoção da saúde e do bem-estar da população local, além de contribuir significativamente para a formação dos estudantes. Informações sobre inscrições na academia da Unifev podem ser obtidas no Campus Centro.