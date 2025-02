Lançamento será no Parque da Cultura e contará com a presença do diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato, e de lideranças locais

publicado em 26/02/2025

Reunião hoje irá oficializar o lançamento da unidade do Max Atacadista em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Da redaçãoAgora é oficial. Como antecipado pelo, Votuporanga irá ganhar nos próximos meses uma unidade de uma grande rede atacadista de supermercados, o Max Atacadista, do Grupo Muffato. O lançamento oficial do empreendimento será realizado hoje, às 10h, em uma reunião no Parque da Cultura.O ato contará com a presença do diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato, e de lideranças políticas do município, como o prefeito Jorge Seba (PSD). Na ocasião, o empresário irá realizar a apresentação do projeto e fazer o anúncio dos investimentos no município bem como sobre a abertura de vagas de emprego.A chegada do Max Atacadista a Votuporanga já havia sido antecipada pelono final de janeiro. Na ocasião, o assunto começou a gerar burburinhos nos bastidores após o prefeito Jorge Seba deixar escapar, durante um evento realizado pela ACV (Associação Comercial de Votuporanga), que uma grande empresa deveria anunciar sua instalação no município nos próximos dias.A partir de então a reportagem passou a apurar que poderia se tratar de uma unidade do Max Atacadista, do Grupo Muffato, que já possui um supermercado na cidade. Em todo o Brasil, são 59 unidades do Max Atacadista, sendo que a mais próxima de Votuporanga fica em Fernandópolis e foi inaugurada em 2021.Conforme apurado com exclusividade, o grupo já estaria negociando há algum tempo com um empresário local para a instalação do supermercado atacadista na avenida marginal Nasser Marão, em um ponto estratégico para aproveitar não apenas os consumidores de Votuporanga, mas também os moradores da região e até de outros estados, que trafegam pela rodovia Euclides da Cunha.Na época, oprocurou o Grupo Muffato, por meio de sua assessoria de imprensa, e questionou sobre os possíveis investimentos na cidade e, em nota, o grupo confirmou as negociações, que foram concluídas e agora serão oficializadas.Durante o evento de hoje, devem ser apresentados os cronogramas de obras e investimentos, mas, como já é característico do Max Atacadista, a tendência é de que a unidade seja construída em tempo recorde, já que o Grupo Muffato costuma trabalhar com estruturas pré-moldadas. Extraoficialmente, se comenta que a unidade deve ser inaugurada ainda no primeiro semestre.