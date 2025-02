Na noite desta quinta-feira (27), em um evento realizado no salão social do clube para anunciar a atração

Em um evento de lançamento realizado ontem, o Assary anunciou o cantor Daniel para o show de 61 anos do clube (Foto: Redes sociais)

Votuporanga se prepara para uma grande celebração em 2025. O Assary Clube de Campo, um dos mais tradicionais espaços de lazer e entretenimento da cidade, completa 61 anos de história e anunciou uma atração de peso para marcar a data. Na noite desta quinta-feira (27), em um evento realizado no salão social do clube, foi confirmado que o cantor Daniel fará um show exclusivo para comemorar essa trajetória de sucesso.

O espetáculo, marcado para o dia 10 de outubro, promete ser uma noite inesquecível para os fãs do sertanejo e para toda a comunidade votuporanguense. O repertório deve reunir os grandes sucessos que marcaram gerações e consolidaram Daniel como um dos artistas mais queridos do Brasil.

O evento de anúncio do show contou com a presença da diretoria do Assary Clube de Campo e autoridades municipais, como o vice-prefeito Luiz Torrinha (PL) e vereadores, além de lideranças empresariais.

Os ingressos para o show devem ser disponibilizados em breve, e a expectativa é de que a apresentação seja um dos maiores eventos do ano em Votuporanga. Com uma carreira brilhante e um repertório inesquecível, Daniel promete emocionar o público e tornar essa celebração verdadeiramente especial.

José Daniel Camillo, mais conhecido como Daniel, iniciou sua carreira musical ao lado de João Paulo, formando uma das duplas sertanejas mais marcantes dos anos 1990. Com hits como "Estou Apaixonado", "Só Dá Você na Minha Vida" e "Eu Me Amarrei", os dois conquistaram o Brasil com seu talento e carisma.

Após a trágica morte de João Paulo em 1997, Daniel seguiu carreira solo, consolidando-se como um dos grandes nomes da música sertaneja romântica. Com uma voz inconfundível e um repertório repleto de sucessos, ele encantou gerações com canções como "Adoro Amar Você", "Declaração de Amor" e "A Jiripoca Vai Piar". Ao longo de sua trajetória, o cantor acumulou prêmios importantes, incluindo o Grammy Latino, e construiu uma base de fãs fiel por todo o país.