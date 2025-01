Novidade deve ser anunciada em breve pelos investidores em conjunto com a Prefeitura, após a conclusão de alguns trâmites burocráticos

publicado em 18/01/2025

Uma grande rede atacadista de supermercados deve anunciar sua instalação em Votuporanga nos próximos dias (Foto: Agência Brasil)

Da redaçãoVotuporanga deve ganhar, ainda neste ano, uma unidade de uma grande rede atacadista de supermercados. A novidade deve ser anunciada em breve pelos investidores em conjunto com a Prefeitura, após a conclusão de alguns trâmites burocráticos, com a perspectiva de geração de centenas de empregos.O assunto começou a gerar burburinhos nos bastidores após o prefeito Jorge Seba (PSD) deixar escapar, durante um evento recente realizado pela ACV (Associação Comercial de Votuporanga), que uma grande empresa deve anunciar sua instalação no município nos próximos dias.“Quero aqui aproveitar e fazer um anúncio, ainda não por completo, mas nós vamos anunciar dentro de alguns dias que uma grande rede de supermercados vai se instalar em Votuporanga. Então, quero aqui, em primeira mão, dar essa notícia a vocês”, revelou o prefeito Jorge Seba.Na ocasião, Seba afirmou ainda que essa grande empresa, que não teve seu nome relevado por ele, está acertando algumas documentações para que o anúncio seja feito. “Mais um ponto comercial importante, de uma empresa nacional, que estará vindo para Votuporanga, confiando na nossa economia, na nossa população, e um trabalho que vocês da Associação Comercial também desenvolvem”, acrescentou.Após o evento, o prefeito foi questionado pelosobre o novo empreendimento, mas desconversou, afirmando que ainda não era possível revelar quem eram os investidores por questões contratuais ainda pendentes. “Essa é a razão de estarmos sempre trabalhando em favor de uma Votuporanga melhor. Geração de emprego e renda e proteção social são alguns dos pontos principais do nosso governo”, ressaltou.Ao longo dos últimos dias, no entanto, nossa reportagem apurou que pode se tratar de uma unidade do Max Atacadista, do Grupo Muffato, que já possui um supermercado na cidade. Em todo o Brasil, são 59 unidades do Max Atacadista, sendo que a mais próxima de Votuporanga fica em Fernandópolis e foi inaugurada em 2021.Conforme apurado com exclusividade, o grupo já estaria negociando há algum tempo com um empresário local para a instalação do supermercado atacadista na avenida marginal Nasser Marão, em um ponto estratégico para aproveitar não apenas os consumidores de Votuporanga, mas também os moradores da região e até de outros estados, que trafegam pela rodovia Euclides da Cunha.A informação, porém, ainda é extraoficial. Oprocurou o Grupo Muffato, por meio de sua assessoria de imprensa, e questionou sobre os possíveis investimentos na cidade. Até o fechamento desta edição, no entanto, não obtivemos retorno.