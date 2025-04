A obrigatoriedade da gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho entra em vigor em maio

publicado em 25/04/2025

A Associação Comercial de Votuporanga, a Colabore e a Brasil EPI realizam na próxima terça-feira (29/4), a partir das 9h, um importante encontro com especialistas no auditório da entidade. O evento é gratuito, aberto a todos os interessados, e tem como foco a nova obrigatoriedade da gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, conforme recente legislação em vigor.Com o tema “Agora é lei. Sua empresa precisa agir!”, a ACV reunirá profissionais de diversas áreas fundamentais — psicologia, segurança do trabalho, contabilidade e direito — para esclarecer dúvidas e orientar os empresários sobre como se adequar às novas exigências legais que impactam diretamente a saúde mental e a segurança dos colaboradores.Entre os especialistas convidados para o encontro estão: o contador Rodrigo Bertolozzi; o advogado Edgard Pagliarani Sampaio; Andréia Teles Castro Wanssa de Carvalho – Fisioterapeuta Especialista em Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia; Luís Fabiano Lopes – Especialista em Saúde e Segurança do Trabalho; Juliana Caldeira Cuin – Brasil EPI; Elizabeth Catelan de Souza – Colabore Assessoria em Segurança do Trabalho.A iniciativa visa alertar os empresários sobre a urgência da adequação, já que o descumprimento pode gerar prejuízos legais e financeiros. “É essencial que as empresas estejam atentas às mudanças na legislação trabalhista. A gestão dos riscos psicossociais não é mais opcional, é uma exigência legal”, destaca a presidente da ACV, Natália De Haro.A nova obrigatoriedade da gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, conforme a atualização da NR-1 (Norma Regulamentadora nº 1) pela Portaria MTE nº 1.419/2024, entra em vigor a partir de 26 de maio de 2025. Essa mudança exige que as empresas incluam a avaliação e o gerenciamento dos riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), visando prevenir e mitigar os impactos na saúde mental dos trabalhadoresEmpresários devem confirmar presença antecipadamente pelo WhatsApp 17981320022.