publicado em 25/04/2025

Semana Fashion Revolution – A Semana Fashion Revolution é uma campanha anual e coletiva (Foto: Senac)

Neste sábado (26), das 9h às 11h, o Senac Votuporanga realiza o Dia das Manualidades na Rua, como parte da programação da Semana Fashion Revolution 2025, com o tema Pense Global, Aja Local: quem é o Brasil na Revolução da Moda? Este ano, a ação busca mapear os maiores problemas e soluções da moda no país, por meio da interseccionalidade entre os temas territórios e saberes, direitos dos trabalhadores e emergência climática.

A atividade acontece na Praça da Matriz, em frente à concha acústica, e propõe um momento de reflexão sobre o consumo consciente e a valorização do trabalho manual na moda. Aberta ao público, a ação envolve o bordado manual como símbolo de resistência, criatividade e respeito ao tempo dos processos produtivos e reforça o compromisso do Senac Votuporanga com um modelo de moda mais justo, ético e sustentável, alinhado aos princípios do movimento global Fashion Revolution.