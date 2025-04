A ACV, em parceria com o Supermercado Porecatu, lançou na manhã desta sexta-feira, a campanha promocional do Dia das Mães

publicado em 25/04/2025

Moto Honda/Biz 0km (Foto: A Cidade)

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga), em parceria com o Supermercado Porecatu, lançou na manhã desta sexta-feira (25), a campanha promocional do Dia das Mães, com uma premiação de encher os olhos.Dentre os prêmios estão uma moto Honda/Biz 0km, cinco vales-compra do Supermercado Porecatu, além de cinco vales-compra no valor de R$1mil.O evento contou com a presença de empresários e lideranças políticas em Votuporanga.