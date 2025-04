O lançamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (25), no Porecatu da avenida Brasil, e o prêmio principal é uma motocicleta Honda Biz zero quilômetro

publicado em 25/04/2025

Lideranças de diversas áreas participaram do lançamento da Campanha do Dia das Mães (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom a presença de empresários, lideranças políticas e de vários setores, ACV (Associação Comercial de Votuporanga) e Supermercado Porecatu lançaram a campanha do Dia das Mães com quase R$ 30 mil em prêmios. O lançamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (25), no Porecatu da avenida Brasil, e o prêmio principal é uma motocicleta Honda Biz zero quilômetro.Além da moto, serão sorteados cinco vales-compras no Supermercado Porecatu de R$ 1 mil cada e cinco vales-compra no valor de R$ 1 mil cada. Os 11 vendedores responsáveis pelas compras sorteadas serão contemplados, recebendo vales-compras de R$ 300 cada. A campanha começa hoje e segue até o dia 10 de maio (sábado), véspera do Dia das Mães.“Estamos muito felizes em receber esse evento de lançamento. Sabemos da importância da parceria com a Associação Comercial e esperamos que tenhamos um bom resultado, não somente para o Porecatu, mas para todas as lojas e todo o comércio de Votuporanga. Esperamos que essa campanha seja um sucesso”, destacou Adriano Miranda Ribeiro, gerente do Porecatu da avenida Brasil.“Não é só vender, é retribuir todo esse amor de mãe, porque elas merecem muitos e muitos presentes por esse amor dedicado aos seus filhos. Nós estamos muito felizes com essa parceria com o Porecatu, que tem muito significado para essa campanha, porque é um lugar que recebe e acolhe muitas mães. Então, para nós da ACV é uma grande felicidade essa parceria”, comentou Natália De Haro, presidente da Associação Comercial.O prefeito Jorge Seba, o deputado estadual Carlão Pignatari, o vereador Daniel David, presidente da Câmara Municipal, entre outras lideranças políticas, participaram do lançamento na manhã de ontem.VendasO Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio, ficando atrás apenas do Natal em volume de vendas. Essa ocasião desperta um forte apelo emocional, o que estimula o consumo e movimenta diversos setores, como vestuário, perfumaria, eletrodomésticos, flores e restaurantes. Para os lojistas, é uma oportunidade estratégica de aumentar o faturamento, fidelizar clientes e lançar promoções atrativas. Investir em campanhas criativas e no atendimento ao cliente durante esse período pode fazer toda a diferença no desempenho das vendas.Sobre as vendas no comércio para o Dia das Mães, Natália explicou que as expectativas são de aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado.