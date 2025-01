São 17 vagas para início imediato e 68 para cadastro reserva no Escritório Regional de Votuporanga; as inscrições vão até o dia 24 de janeiro

publicado em 21/01/2025

As inscrições para bolsistas do Programa ALI – Agentes Locais de Inovação – Produtividade e Rural estão terminando. São 17 vagas para início imediato e 68 para cadastro reserva na região de Votuporanga. As bolsas variam de R$ 5 mil a R$ 6,5 mil e as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de janeiro pelo link https://bit.ly/edital_ali_2024.

O ALI é um pesquisador bolsista capacitado pelo Sebrae-SP em metodologia específica com o objetivo de ser um facilitador da gestão de inovação nos pequenos negócios, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa ou propriedade rural.

São dois editais abertos, sendo um para o ALI Produtividade – que acompanha micro e pequenos negócios – e outro para o ALI Rural, destinado ao acompanhamento de pequenos produtores e negócios rurais. Os candidatos precisam ter graduação completa em áreas de gestão, engenharias, agronegócios, entre outras.

Para ambas as modalidades (ALI Produtividade e ALI Rural), as vagas com remuneração de R$ 6,5 mil é exigida uma pós-graduação stricto sensu para atuação como orientador acadêmico.

O eixo acadêmico do Programa ALI será coordenado pela Faculdade Sebrae e incluirá a realização de congressos e eventos destinados a apresentar os resultados das pesquisas desenvolvidas ao longo dos projetos.

O processo de seleção envolve três etapas: Avaliação de Conhecimentos e Prova de Redação, Comprovação Documental e Entrevista. A publicação do resultado está prevista para 28 de março de 2025 para o Programa ALI Produtividade e 31 de março de 2025 para o ALI Rural.

Para mais informações sobre os dois programas basta consultar os editais disponíveis no link https://bit.ly/edital_ali_2024.

Escritório de Votuporanga

O Escritório Regional de Votuporanga compreende 57 municípios da região Noroeste Paulista. A atuação do agente local poderá ser em Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida D' Oeste, Aspásia, Auriflama, Cardoso, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela do Norte, Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Guarani D' Oeste, Guzolândia, Indiaporã, Jales, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Nova Castilho, Nova Luzitânia, Ouroeste, Palmeira D'Oeste, Paranapuã, Parisi, Pedranópolis, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubinéia, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, Sebastianópolis do Sul, Santa Albertina, Santa Clara D' Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, Sebastianópolis do Sul, Três Fronteiras, Turiúba, Turmalina, Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil e Votuporanga.